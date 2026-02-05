FETÖ’den Epstein’a e-posta bombardımanı! Takvim.com.tr aylar önce yazmıştı: Avukatları da aynı
Jeffrey Epstein’ın tüm dünyayı saran sapkın ağına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken Epstein ile FETÖ arasındaki ilişki de yeniden gündem oldu. Takvim.com.tr Epstein ile terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in avukatlarının aynı olduğunu ve Reid Weingarten’ın FETÖ’yü aklamak için Epstein’a gönderdiği e-postaları aylar önce yazmıştı. İşte 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile Epstein arasındaki e-posta trafiği…
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili milyonlarca belgenin daha paylaşılmasının ardından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Epstein ve terör örgütü ile tüm dünyayı saran sapkın ağ arasındaki ilişki yeniden gündem oldu.
Takvim.com.tr Epstein'ın avukatı Reid Weingarten'ın terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i de temsil ettiğini ortaya çıkarmıştı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yeni paylaşılan belgelerde Weingarten imzalı ve FETÖ ile ilişkili yeni belgeler de ortaya çıktı.
TERÖR ÖRGÜTÜ İLE SAPKIN AĞIN ORTAK AVUKATI
Weingarten'ın FETÖ elebaşı için Epstein'e e-posta gönderdiği biliniyor. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin ardından FETÖ'nün avukatları Türk gazetecilerin içeri alınmadığı bir basın toplantısı düzenlemişti. Dünya basınını etkilemeye çalışan terör örgütü avukatları darbe ve işgal girişiminin ardında FETÖ'nün olmadığı yalanına sarılmıştı. Söz konusu basın toplantısının mimarlarından birisi de elbette Weingarten'dı.
15 TEMMUZ SONRASI E-POSTA TRAFİĞİ
Weingarten 15 Temmuz'dan sadece haftalar sonra Wall Street Journal'da yayımlanan ve FETÖ'yü aklayan bir makaleyi de Epstein'a göndermişti.
FETÖ VE EPSTEIN E-POSTALARI
15 Temmuz'un ardından FETÖ-Epstein arasındaki e-posta trafiğini Takvim.com.tr ortaya çıkarmıştı. Söz konusu e-posta trafiğindeki maillerden biri ise özellikle dikkat çekmişti.
FETÖ 15 Temmuz'dan sonra kendisini aklamaya çalışırken FETÖ ile Epstein'ın ortak avukatı Reid Weingarten, Wall Street Journal'da yayımlanan ve elebaşı Fetullah'ı aklayan bir e-postayı Epstein'a gönderdi. Üstelik postada terör örgütünün kilit isimlerinden Yüksel Alp Aslandoğan'ın da bulunuyordu.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili milyonlarca belgenin daha paylaşılmasının ardından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Epstein ve terör örgütü ile tüm dünyayı saran sapkın ağ arasındaki ilişki yeniden gündem oldu.
Takvim.com.tr Epstein'ın avukatı Reid Weingarten'ın terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i de temsil ettiğini ortaya çıkarmıştı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yeni paylaşılan belgelerde Weingarten imzalı ve FETÖ ile ilişkili yeni belgeler de ortaya çıktı.
TÜRK GAZETECİLERE KAPALI BASIN TOPLANTISI
Weingarten'ın FETÖ elebaşı için Epstein'e e-posta gönderdiği biliniyor. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin ardından FETÖ'nün avukatları Türk gazetecilerin içeri alınmadığı bir basın toplantısı düzenlemişti. Dünya basınını etkilemeye çalışan terör örgütü avukatları darbe ve işgal girişiminin ardında FETÖ'nün olmadığı yalanına sarılmıştı. Söz konusu basın toplantısının mimarlarından birisi de elbette Weingarten'dı.
15 TEMMUZ SONRASI E-POSTA TRAFİĞİ
Weingarten 15 Temmuz'dan sadece haftalar sonra Wall Street Journal'da yayımlanan ve FETÖ'yü aklayan bir makaleyi de Epstein'a göndermişti.
FETÖ VE EPSTEIN E-POSTALARI
15 Temmuz'un ardından FETÖ-Epstein arasındaki e-posta trafiğini Takvim.com.tr ortaya çıkarmıştı. Söz konusu e-posta trafiğindeki maillerden biri ise özellikle dikkat çekmişti.
FETÖ 15 Temmuz'dan sonra kendisini aklamaya çalışırken FETÖ ile Epstein'ın ortak avukatı Reid Weingarten, Wall Street Journal'da yayımlanan ve elebaşı Fetullah'ı aklayan bir e-postayı Epstein'a gönderdi. Üstelik postada terör örgütünün kilit isimlerinden Yüksel Alp Aslandoğan'ın da bulunuyordu.