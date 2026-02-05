FETÖ’den Epstein’a e-posta bombardımanı! Takvim.com.tr aylar önce yazmıştı: Avukatları da aynı

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili milyonlarca belgenin daha paylaşılmasının ardından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Epstein ve terör örgütü ile tüm dünyayı saran sapkın ağ arasındaki ilişki yeniden gündem oldu.

Takvim.com.tr Epstein'ın avukatı Reid Weingarten'ın terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i de temsil ettiğini ortaya çıkarmıştı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yeni paylaşılan belgelerde Weingarten imzalı ve FETÖ ile ilişkili yeni belgeler de ortaya çıktı.