PayPal Mafyası’nda Epstein izi: 170 milyon dolarlık karanlık yatırım
Teknoloji dünyasının “dahi çocukları” olarak pazarlanan Silikon Vadisi elitlerinin, pedofili ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile kurduğu ilişkiler yeni belgelerle yeniden gündeme geldi. Peter Thiel ekseninde Palantir’den Valar Ventures’a uzanan bu temasların, yalnızca milyon dolarlık “gizli” yatırımlarla sınırlı olmadığı ortaya kondu. Belgeler, söz konusu ilişkilerin Ortadoğu’daki savaşlar, devlet güvenliği projeleri ve stratejik altyapılarla doğrudan bağlantılı çıkar ağlarını adeta gözler önüne serdi.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ilişkin kamuoyuyla paylaşılan yeni belgeler, teknoloji ve finans dünyasının önde gelen isimleriyle kurulan ilişki ağlarını yeniden tartışmaya açtı. Dosyalarda, ABD merkezli veri analitiği yazılım şirketi Palantir ile şirketin kurucularından milyarder yatırımcı Peter Thiel arasındaki ticari temaslara dair dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.
ABD Adalet Bakanlığı arşivlerinden yayımlanan belgeler, Epstein hakkında ağır suçlamaların kamuoyuna yansıdığı dönemde dahi bazı girişimci ve yatırımcılarla ilişkilerini sürdürdüğünü ortaya koydu.
2014–2019 ARASINDA İŞ VE YATIRIM TEMASLARI
Dosyalarda yer alan 100'ü aşkın belgede, Peter Thiel'in 2014–2019 yılları arasında Epstein ile yatırım ve iş görüşmeleri yürüttüğü görülüyor. Belgelerde, Epstein'in Thiel'in kurucuları arasında yer aldığı Palantir'e ilgi gösterdiği ve bu kapsamda yatırım seçeneklerini değerlendirdiği ifade ediliyor.
VALAR VENTURES ÜZERİNDEN "GİZLİ" YATIRIM İDDİASI
Uluslararası basına yansıyan belgelere göre, Epstein'in Thiel'in kurduğu risk sermayesi şirketi Valar Ventures aracılığıyla "gizli" ve "zamana duyarlı" yatırım fırsatlarına eriştiği, finansal temaslarını bu yapı üzerinden sürdürdüğü kaydedildi. Belgelerde, Epstein'in Valar Ventures tarafından yönetilen fonlara 40 milyon dolara varan yatırım yaptığına ilişkin ifadeler yer aldı.
YAZIŞMALAR VE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER
Dosyalara giren e-posta trafiğinde, Epstein'in Thiel'i "harika arkadaşım" olarak tanımladığı, tarafların yatırım, vergi planlaması ve sermaye yönetimi konularında fikir alışverişinde bulunduğu görüldü. Bazı yazışmalarda Epstein'in, Thiel'e vergi düzenlemeleri ve bireysel mali yapı konusunda öneriler sunduğu da belgelere yansıdı.
ORTADOĞU VE ABD DIŞ POLİTİKASI YORUMLARI
Soruşturma dosyalarında, Epstein ile Thiel arasında ABD dış politikası ve Ortadoğu'daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı e-postalar da bulunuyor. Haziran 2014 tarihli yazışmalarda, Irak, İran, Libya, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır'daki istikrarsızlığın, dönemin ABD yönetiminin daha az doğrudan müdahil olmasını sağlayabileceği yönünde görüşler paylaşıldı.
Epstein, bu yazışmalardan birinde, bölgedeki "karışıklığın" dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın "istediği şey" olabileceğini öne sürerek,"O halde bu stratejinin muazzam şekilde yerine getirildiğini itiraf etmek zorunda kalırız." ifadesini kullandı.
Thiel ise yanıtında, "kasıtlılık argümanı" olarak nitelendirilen yaklaşımın, "ABD'nin dünyanın geri kalanıyla daha az ilgilenmesine" dayandığını belirterek, "Her tarafta kötü adamlar olup da karmaşa ne kadar büyürse, o kadar az şey yapmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
PALANTIR'İN SAVUNMA VE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ
2003 yılında kurulan Palantir, savunma, istihbarat ve kamu kurumlarına yönelik veri analitiği ve yapay zekâ destekli karar sistemleriyle tanınıyor. Şirket, devletlerle yürüttüğü projeler nedeniyle daha önce de mahremiyet, gözetim ve etik kullanım tartışmalarının odağında yer almıştı.
Uluslararası medya ve sivil toplum kuruluşlarının raporlarında, Palantir'in İsrail ordusu ve istihbarat birimleriyle yürüttüğü projelerin Gazze'de kullanılan hedefleme sistemleriyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Bu yayınlarda, şirketin gelişmiş veri madenciliği ve yapay zekâ tabanlı yazılımlarının askeri hedef belirleme süreçlerine destek sağladığı ileri sürüldü.
YARDIM KONVOYLARI VE HEDEFLEME İDDİALARI
Nisan 2024'te yayımlanan araştırmalarda, Gazze'de Dünya Merkezi Mutfak'a ait yardım konvoylarının hedef alınması da gündeme geldi. Bazı yayınlarda, hassas hedefleme sistemlerinin kullanıldığı, buna karşın İsrail ordusunun olayları "hata" olarak nitelendirdiği aktarıldı. İnsan hakları kuruluşları, bu tür saldırıların yardım çalışanlarının güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.
NSA VE VERİ PAYLAŞIMI İDDİALARI
Bazı raporlarda, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile İsrail istihbarat birimleri arasındaki veri paylaşımının, İsrail ordusunun hedefleme kapasitesini artırdığı iddia edildi. Eski NSA çalışanı Edward Snowden tarafından yayımlanan belgelerde de, ham sinyal istihbaratı verilerinin İsrail'e aktarıldığına dair bilgiler yer almıştı.
ULUSLARARASI TEPKİLER VE ETİK TARTIŞMA
Palantir'in savunma ve istihbarat alanındaki faaliyetleri, bazı insan hakları örgütleri tarafından "savaş suçlarına ortaklık" iddialarıyla eleştirildi. Şirket çalışanlarından bazılarının Gazze'deki gelişmeler nedeniyle istifa ettiği, Londra başta olmak üzere çeşitli kentlerde Palantir'e yönelik protestolar düzenlendiği bildirildi.
MANDELSON VE BARAK BAĞLANTILARI
Yeni belgeler, Epstein'in yalnızca ABD değil, İngiltere ve İsrail'deki üst düzey siyasi isimlerle de temaslarını gündeme taşıdı. İngiltere'de Metropolitan Polis Teşkilatı'nın, eski İşçi Partisi yöneticilerinden Peter Mandelson hakkında "devlet sırlarını sızdırma" iddialarını soruşturduğu bildirildi.
Dosyalarda ayrıca, İsrail'in eski başbakanı ve savunma bakanı Ehud Barak'ın, Epstein'i Peter Thiel'in kontrolündeki bir Silikon Vadisi yatırım fonunun "sahibi" olarak tanımladığına dair yazışmalar yer aldı. Belgelerde, Epstein ve Barak'ın, daha sonra Carbyne adını alan güvenlik teknolojisi şirketini Valar Ventures fonuna sunmayı planladıkları, bu girişime 2018'de Thiel'in Founders Fund aracılığıyla yatırım yapıldığı belirtildi.
İNGİLTERE İLE SÖZLEŞMELER
Palantir'in, İngiltere hükümetiyle nükleer silah sistemleri, Ulusal Sağlık Servisi hasta kayıtları, Savunma Bakanlığı operasyonları ve polis istihbarat veri tabanlarını kapsayan projeler dahil olmak üzere 670 milyon sterlini aşan sözleşmelere sahip olduğu kaydedildi. Bu faaliyetler, ülkede de mahremiyet ve etik kullanım tartışmalarına neden oldu.
"ORTAK SAHİPLİK" İDDİALARINA YANIT
Peter Thiel'in sözcüsü, Epstein'in Thiel ile birlikte yatırım fonunun "ortak sahibi" olduğu iddiasını reddederken, Epstein'in sınırlı ortak konumunda bulunduğunu doğruladı. Byline Times ve New York Times tarafından incelenen belgelere göre, Epstein'in Valar Ventures yatırımı bugün yaklaşık 170 milyon dolar değerine ulaştı.
Belgelerde ayrıca, eski MI6 Rusya masası başkanı Christopher Steele'in, Epstein'in servetinin "Rus organize suçlarından kaynaklanan" bir yapı olabileceğine dair değerlendirmesine de yer verildi.
Jeffrey Epstein dosyaları kapsamında ortaya çıkan bu yeni belgeler, teknoloji, finans ve siyaset dünyasındaki ilişki ağlarının yanı sıra, etik, şeffaflık ve hesap verebilirlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
"PAYPAL MAFYASI" BAĞLANTISI VE GÜÇ AĞI
Belgelerde adı geçen Peter Thiel'in, Silikon Vadisi'nde "PayPal Mafyası" olarak anılan etkili yatırımcı ve girişimci grubunun önde gelen isimlerinden biri olması da dikkat çekti. Bu yapı, 2000'li yılların başında çevrim içi ödeme şirketi PayPal etrafında bir araya gelen ve daha sonra teknoloji, savunma, finans ve siyaset alanlarında etkili pozisyonlara yükselen isimlerden oluşuyor.
PayPal Mafyası olarak bilinen bu ağda, Peter Thiel'in yanı sıra Elon Musk, Reid Hoffman, David Sacks ve Max Levchin gibi isimler yer alıyor. Bu isimlerin kurduğu veya yönlendirdiği şirketlerin; savunma teknolojileri, veri analitiği, yapay zekâ, sosyal medya ve finansal altyapılar gibi stratejik alanlarda faaliyet göstermesi, söz konusu grubun küresel ölçekteki etkisini artırdı.
Peter Thiel'in Palantir, Founders Fund ve Valar Ventures üzerinden yürüttüğü yatırımların da bu ağın ekonomik ve siyasi nüfuz alanlarıyla örtüştüğü değerlendirmeleri yapılıyor.