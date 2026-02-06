PayPal Mafyası’nda Epstein izi: 170 milyon dolarlık karanlık yatırım

YAZIŞMALAR VE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER Dosyalara giren e-posta trafiğinde, Epstein'in Thiel'i "harika arkadaşım" olarak tanımladığı, tarafların yatırım, vergi planlaması ve sermaye yönetimi konularında fikir alışverişinde bulunduğu görüldü. Bazı yazışmalarda Epstein'in, Thiel'e vergi düzenlemeleri ve bireysel mali yapı konusunda öneriler sunduğu da belgelere yansıdı.

ORTADOĞU VE ABD DIŞ POLİTİKASI YORUMLARI Soruşturma dosyalarında, Epstein ile Thiel arasında ABD dış politikası ve Ortadoğu'daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı e-postalar da bulunuyor. Haziran 2014 tarihli yazışmalarda, Irak, İran, Libya, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır'daki istikrarsızlığın, dönemin ABD yönetiminin daha az doğrudan müdahil olmasını sağlayabileceği yönünde görüşler paylaşıldı. Epstein, bu yazışmalardan birinde, bölgedeki "karışıklığın" dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın "istediği şey" olabileceğini öne sürerek,"O halde bu stratejinin muazzam şekilde yerine getirildiğini itiraf etmek zorunda kalırız." ifadesini kullandı. Thiel ise yanıtında, "kasıtlılık argümanı" olarak nitelendirilen yaklaşımın, "ABD'nin dünyanın geri kalanıyla daha az ilgilenmesine" dayandığını belirterek, "Her tarafta kötü adamlar olup da karmaşa ne kadar büyürse, o kadar az şey yapmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

PALANTIR'İN SAVUNMA VE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ 2003 yılında kurulan Palantir, savunma, istihbarat ve kamu kurumlarına yönelik veri analitiği ve yapay zekâ destekli karar sistemleriyle tanınıyor. Şirket, devletlerle yürüttüğü projeler nedeniyle daha önce de mahremiyet, gözetim ve etik kullanım tartışmalarının odağında yer almıştı. Uluslararası medya ve sivil toplum kuruluşlarının raporlarında, Palantir'in İsrail ordusu ve istihbarat birimleriyle yürüttüğü projelerin Gazze'de kullanılan hedefleme sistemleriyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Bu yayınlarda, şirketin gelişmiş veri madenciliği ve yapay zekâ tabanlı yazılımlarının askeri hedef belirleme süreçlerine destek sağladığı ileri sürüldü.

YARDIM KONVOYLARI VE HEDEFLEME İDDİALARI Nisan 2024'te yayımlanan araştırmalarda, Gazze'de Dünya Merkezi Mutfak'a ait yardım konvoylarının hedef alınması da gündeme geldi. Bazı yayınlarda, hassas hedefleme sistemlerinin kullanıldığı, buna karşın İsrail ordusunun olayları "hata" olarak nitelendirdiği aktarıldı. İnsan hakları kuruluşları, bu tür saldırıların yardım çalışanlarının güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.