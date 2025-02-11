İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası mutabakatının birinci aşamasında bırakılması planlanan İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulundu. Netanyahu'dan soykırım tehdidi: Ateşkes sona erecek soykırım devam edecek! Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajında, Hamas'ın cumartesi yapılacak esir takasını İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki maddeleri ihlal ettiği gerekçesiyle askıya aldığını açıklaması üzerine "bugün dört saat süren kapsamlı siyasi ve güvenlik kabinesi oturumu gerçekleştirdiklerini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Netanyahu, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi planını da takdir ettiklerini dile getirdi. Netanyahu, Hamas'ın esir takasının bir sonraki turunu askıya aldığını açıklaması üzerine İsrail ordusuna Gazze içinde ve çevresindeki birliklerini takviye etmesi talimatı verdiğini duyurdu. Askerlerin bölgeye intikal etmeye başladığına işaret eden Netanyahu, güvenlik kabinesi oturumunda oy birliğiyle kabul edilen kararlar hakkında şunları kaydetti: "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek." Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Güney Cephesi Komutanlığında teyakkuz durumunun artırılmasına bağlı, yedek askerler de dahil takviye kuvvetlerin artırılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Açıklamada, takviye birlik gönderilmesi ve yedek askerlerin takviyesinin farklı senaryolara hazırlık için yapıldığı ifade edildi. İSRAİL'DEN ATEŞKES MADDELERİNE AYKIRI TALEP: 9 SAĞ İSRAİLLİ ESİR SALINSIN



Tel Aviv yönetiminin birinci aşamada serbest bırakılması planlanan 9 sağ İsrailli esir salıverilinceye kadar Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakereleri askıya aldığı bildirildi. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin adı açıklanmayan bir yetkili adına yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas'tan "önümüzdeki günlerde" ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılması planlanan 9 sağ esiri teslim etmesini beklediği belirtildi.