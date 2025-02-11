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Netanyahu'dan Hamas'a tehdit: Ateşkes sona erecek soykırım devam edecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin sona ereceği ve soykırımın devam edeceği tehdidinde bulundu. ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı. Öte yandan Tel Aviv yönetiminin birinci aşamada serbest bırakılması planlanan 9 sağ İsrailli esir salıverilinceye kadar Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakereleri askıya aldığı bildirildi.

AA AA
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 20:24 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 21:05
Netanyahu’dan Hamas’a tehdit: Ateşkes sona erecek soykırım devam edecek

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    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası mutabakatının birinci aşamasında bırakılması planlanan İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulundu.

    Netanyahu'dan soykırım tehdidi: Ateşkes sona erecek soykırım devam edecek!

    Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajında, Hamas'ın cumartesi yapılacak esir takasını İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki maddeleri ihlal ettiği gerekçesiyle askıya aldığını açıklaması üzerine "bugün dört saat süren kapsamlı siyasi ve güvenlik kabinesi oturumu gerçekleştirdiklerini" söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Netanyahu, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi planını da takdir ettiklerini dile getirdi.

    Netanyahu, Hamas'ın esir takasının bir sonraki turunu askıya aldığını açıklaması üzerine İsrail ordusuna Gazze içinde ve çevresindeki birliklerini takviye etmesi talimatı verdiğini duyurdu.

    Askerlerin bölgeye intikal etmeye başladığına işaret eden Netanyahu, güvenlik kabinesi oturumunda oy birliğiyle kabul edilen kararlar hakkında şunları kaydetti:

    "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek."

    Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Güney Cephesi Komutanlığında teyakkuz durumunun artırılmasına bağlı, yedek askerler de dahil takviye kuvvetlerin artırılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

    Açıklamada, takviye birlik gönderilmesi ve yedek askerlerin takviyesinin farklı senaryolara hazırlık için yapıldığı ifade edildi.

    İSRAİL'DEN ATEŞKES MADDELERİNE AYKIRI TALEP: 9 SAĞ İSRAİLLİ ESİR SALINSIN

    Tel Aviv yönetiminin birinci aşamada serbest bırakılması planlanan 9 sağ İsrailli esir salıverilinceye kadar Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakereleri askıya aldığı bildirildi.

    İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin adı açıklanmayan bir yetkili adına yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas'tan "önümüzdeki günlerde" ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılması planlanan 9 sağ esiri teslim etmesini beklediği belirtildi.

    Kassam Tugayları (AA)Kassam Tugayları (AA)

    Açıklamada, söz konusu 9 sağ esir serbest bırakılıncaya kadar İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için yapılacak müzakerelere katılmayacağı ifade edildi.

    İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında birçoğu sağ 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyordu.

    Ateş kapsamında şu ana kadar 13 İsrailli 5 de Taylandlı sağ esir serbest bırakılmıştı.

    HAMAS'TAN ESİR TAKASINI ASKIYA ALMA KARARI

    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

    Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

    Kassam Tugayları (AA)Kassam Tugayları (AA)

    TRUMP HAMAS'I TEHDİT ETMİŞTİ

    ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

    CANLI | İsrail ateşkesi ihlal etti Hamas takası durdurdu! Trump ve Netanyahudan tehditCANLI | İsrail ateşkesi ihlal etti Hamas takası durdurdu! Trump ve Netanyahudan tehdit
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