CANLI | İsrail ateşkesi ihlal etti Hamas takası durdurdu! Trump’tan Gazze tehdidi: Kıyamet kopsun

İsrail'in Gazze'de ateşkesi pek çok kez ihlal etmesinin ardından Hamas, ateşkes kapsamında yapılacak olan 6. rehine takasını ertelediğini duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram'da yaptığı açıklamada, cumartesi günü için planlanan daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını "bir sonraki duyuruya kadar" erteleyeceğini söyledi.
"İSRAİL ŞARTLARA UYMADI"
Ebu Ubeyde, "Geçtiğimiz üç hafta boyunca direniş liderliği, düşmanın ihlallerini ve anlaşma şartlarına uymamasını izledi" dedi.
Trump, Filistinlileri Gazze'den zorla çıkarma planına uymamaları halinde Ürdün ve Mısır'a yapacağı milyarlarca dolarlık ABD yardımını durdurup durdurmayacağı sorusuna yönelik "Evet, belki, elbette neden olmasın. Eğer yapmazlarsa, yardımı kesebilirim, evet." dedi
Trump, salı günü Beyaz Saray'da Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı ağırlamaya hazırlanıyor.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere katılan İsrailli müzakere heyetinin başlıca görevinin "bir krizin çıkmasını önlemek" olduğu ancak Hamas'ın esir takasının 6. turunun askıya alınmasını duyurması sebebiyle bu konuda başarının sağlanamadığı belirtildi.
Haberde, arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD'den ismi açıklanmayan yetkililerin, "İsrail'in tutumuna, özellikle de ikinci aşama için müzakerelerin ertelenmesine yönelik öfke mevcut" dediği aktarıldı.
İsrail ordu radyosunun haberinde de Hamas'ın esir takasını askıya almasına ilişkin, "Bu durum, bir kez daha Katar ve Mısır'ın arabuluculuk çabalarının imtihanı olacak" ifadesi kullanıldı.
Katar ve Mısır'ın daha önce bu tür engelleri aştığı hatırlatılan haberde, ABD yönetiminin baskısı göz önüne alındığında aynı başarıyı tekrar gösterip gösteremeyeceklerinin merak konusu olduğu kaydedildi.
Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmesi ve Refah Sınırı Kapısı'nın açılmasının ardından İsrail ordusunun "savaşa dönmekten başka baskı aracının kalmadığı" aktarıldı.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
Trump, cumartesi günü öğle vaktine kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı.
"Hepsini geri istiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu farklı şekilde yapabilir, ben kendi adıma söylüyorum, Cumartesi saat 12.00'ye kadar gelmezlerse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak" değerlendirmesini yapan Trump, İsrail'in bu konudaki kararı kendilerinin vereceğini belirtti.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.
BATI ŞERİA İLE İLGİLİ GAZZE GİBİ BİR PLANIM YOK
Öte yandan Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesine yönelik planından da bahseden Trump, bu planının halen masada olduğunu söyledi.
Trump, "Eğer gidecek bir yer bulabilirlerse Gazze'den ayrılmayı çok isterler. Gazze Şeridi'ne yakın bölgedeki çeşitli ülkelerin liderleriyle konuştum, bence toprak sağlama konusunda çok olumluydular. İhtiyacımız olan şey toprak ve eğer insanların güven içinde yaşayabileceği güzel bir yer inşa edebilirsek Gazze'deki herkes bunu yapacaktır. Gazze'den çıkmayı çok istiyorlar ama şimdiye kadar hiç alternatifleri olmamıştı" şeklinde konuştu.
Bir soru üzerine işgal altındaki Batı Şeria için Gazze'dekine benzer herhangi bir planının olmadığını kaydeden Trump, "Şu anda oradalar ve sanırım orada kalmak istiyorlar. Bu farklı bir şey. Gazze Şeridi ile ilgili konuştuğumuz gibi bir durum hiç olmadı. Orasıyla ilgili bir planım yok" değerlendirmesini yaptı.
Mısır ile Ürdün'ün bu plana olumlu yanıt vermemesi durumunda bu ülkelere ABD'nin sağladığı savunma yardımlarını durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, "Evet bu olabilir" dedi.