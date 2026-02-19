Epstein'ın suç ortağı ifade verecekti: Sessizce ortadan kayboldu
ABD Adalet Bakanlığı’nın yeni yayımlanan belgeleri, Epstein’ın suç ortaklarından ve fuhuş ağındaki kilit isim Jean-Luc Brunel’in 2016’da savcılarla iş birliği aşamasındayken esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğunu ortaya çıkardı. Belgelerde Epstein’ın bu görüşmeleri önceden haber aldığı ve avukatlarını devreye soktuğu görüldü.
Hızlı Özet Göster
- Fransız model ajansı sahibi Jean-Luc Brunel'in 2016 yılında Jeffrey Epstein aleyhine tanıklık yapmak için ABD Bölge Savcılığı ile görüşmeler yaptığı ancak görüşme öncesi ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.
- Adalet Bakanlığı belgelerine göre Brunel'in avukatı, müvekkilinin Epstein için kızlar topladığını ve elinde suç unsuru teşkil eden fotoğraflar olduğunu söyledi.
- Epstein, Brunel'in savcılıklarla yaptığı müzakereleri öğrendi ve avukatı Kathy Ruemmler'a gönderdiği e-postada Brunel'in arkadaşlarından birinin gitmemesi karşılığında 3 milyon dolar istediğini yazdı.
- Brunel 2020 yılında Fransa'da tecavüz ve Epstein'e kız çocukları temin etme iddialarıyla tutuklandı ve 2022'de cezaevinde öldü.
- Avukat David Boies, Brunel'in savcılarla iş birliğinden vazgeçmesinin ardından 50'den fazla kızın daha ticaretinin yapıldığını belirtti.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın fuhuş ağındaki en kritik isimlerden biri olan Fransız model ajansı sahibi Jean-Luc Brunel'in, 2016 yılında savcılarla iş birliği yapmak üzereyken ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.
SUÇ ORTAĞI EPSTEIN ALEYHİNE ŞAHİTLİK YAPACAKTI
Yeni yayımlanan Adalet Bakanlığı belgeleri, Brunel'in 2016'da Epstein kurbanlarını temsil eden avukatlarla gizli görüşmeler yaptığını ortaya çıkardı. Brunel'ın avukatı, müvekkilinin Epstein için kızlar topladığını ve elinde suç unsuru teşkil eden fotoğraflar olduğunu söyledi. Brunel'in dokunulmazlık karşılığında New York'taki ABD Bölge Savcılığı ofisine gidip ifade vermesi için bir tarih üzerinde görüştüler.
Şubat 2016'da bir federal savcı tarafından tutulan el yazısı notlarda şu ifadeler yer alıyor:
Epstein'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Jean Luc Brunel, kızların temin edilmesine yardım etmiş. İş birliği yapmak istiyor. Brunel, kovuşturmaya uğramaktan (yargılanmaktan) korkuyor.
GÖRÜŞME PLANLANDI İLETİŞİM KESİLDİ
Yeni belgelere göre kısa süre içinde Brunel ile iletişim kesildi.
EPSTEIN MÜZAKERELERİ FARK ETMİŞTİ
Dosyaların gösterdiğine göre Epstein, Brunel ile müzakerelerin yapıldığını keşfetmişti. 3 Mayıs'ta, düzenli olarak yazıştığı bir avukat olan Kathy Ruemmler'a sert bir e-posta gönderdi. Epstein, Brunel'in bir sonraki hafta ABD Başsavcılığına gitmeyi planladığını ve Brunel'in arkadaşlarından birinin "Jean Luc'un gitmemesi karşılığında 3 milyon dolar istediğini" yazdı.
Epstein, Ruemmler'a Brunel'in eğer gitmezse tutuklanmaktan korktuğunu söyledi ve"Daha fazlasını bilmek istiyorum." diye yazdı. Ayrıca Brunel'in avukatını ve arkadaşını "dolandırıcı" olarak niteleyip güvenilirliklerine dair şüphelerini dile getirdi.
Ruemmler saatler sonra yanıt vererek Epstein'dan aramasını ve durumu açıklamasını istedi. Ertesi gün ise"Şimdi uyandım. 20 dakika içinde Poe ile konuşacağım."dedi. Gregory Poe, Epstein'ın Washington D.C.'deki avukatıydı.
SAVCILARLA İŞ BİRLİĞİ YAPAMADAN KAYBOLDU
Belgelerden Brunel'in neden sessiz kaldığı net olarak anlaşılmıyor. Ancak Brunel'in savcılarla iş birliği yapmadığı ve Epstein'ın 2019'da tutuklanana kadar üç yıl daha serbest kaldığı açıkça görülüyor.
Brunel müzakereleri durdurduktan sonra tutuklanmadı ve savcılar onun peşini bıraktı.
Epstein mağdurları adına tazminat davaları açan avukatlardan biri olan David Boies, Brunel'in geri adım atmasına atıfta bulunarak"Bu durum bizi birkaç yıl geriye götürdü. Açtığımız davalardan biliyoruz ki, bu olaydan sonra 50'den fazla kızın daha ticareti yapıldı."dedi.
EPSTEIN'IN ÇEVRESİNDEKİ KİLİT İSİMLERDEN BİRİYDİ
Brunel, Epstein'ın çevresindeki kilit isimlerden biriydi. ABD'deki bir model ajansının başındaki konumunu, yabancı kızları ve genç kadınları işe almak, onlara çalışma vizesi sağlamak ve gerçek bir istihdam görünümü yaratmak için kullanıyordu. Fransız iş insanı Epstein'ın uçağıyla seyahat ediyor, adasını ziyaret ediyor ve onunla yüzlerce e-posta paylaşıyordu.
Dosyalar ayrıca, New York'taki federal savcıların 2016 yılında Epstein'ın planı hakkında bilgilendirildiğini de gösteriyor. El yazısıyla yazılmış notlarda, Epstein'ın insan ticareti operasyonu ve Brunel, Ghislaine Maxwell ve diğerlerinin düzinelerce reşit olmayan kızı işe aldığı iddiaları ayrıntılı olarak anlatılıyor.
Adalet Bakanlığı, Epstein'ın davasına yeni bir dikkat çekmek için 2018'in sonlarında Miami Herald'ın yaptığı bir soruşturmaya kadar harekete geçmedi. Belgeler, 2019'da Epstein'ı tutukladığında Brunel ve Maxwell'in FBI soruşturma dosyasında suç ortakları olarak adlandırıldığını gösteriyor.
BELGELERDE SANSÜRLENMİŞTİ
Şubat 2016'da notları alan savcı, daha sonra Adalet Bakanlığı yetkililerine, görüşmeyi ABD Başsavcılığı ve FBI'daki meslektaşlarıyla görüştüğünü ancak herhangi bir soruşturma başlatılmadığını söylediğini, 2021 tarihli bir hükümet mahkeme dosyasında belirtti. Brunel hakkındaki notlar, 2021 tarihli mahkeme dosyasında sansürlenmişti. New York'taki ABD Başsavcılığı sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
CEZAEVİNDE ÖLDÜ
Brunel'in avukatı Joseph Titone, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, Brunel'e Epstein ile iş birliği yapmasını ve bağlarını koparmasını tavsiye ettiğini söyledi. Titone, "Ona Epstein ile iletişimini kesmesini tavsiye ettim, ancak bunu asla yapmadı" dedi.
Brunel, 2020 yılında Fransa'da tutuklandı. Fransız savcılar onu tecavüz ve Epstein'e kız çocukları temin etme iddialarıyla soruşturuyordu. 2022'de cezaevinde öldü.
MODA DÜNYASININ SAPKINI
Epstein davasındaki rolü ortaya çıkmadan çok önce, Brunel'in moda dünyasında zaten kötü bir şöhreti vardı. 1988'de CBS'nin "60 Minutes" programı, Brunel tarafından uyuşturulduklarını ve modellik işi almak için erkek arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlandıklarını söyleyen kadınların yer aldığı bir modellik ajansları soruşturmasını yayınladı.
Bir kadın kamera karşısında Brunel'in kendisini uyuşturup tecavüz ettiğini söyledi. Hiçbir suçlama yöneltilmedi ve iddiaları reddeden Brunel, çeşitli ajanslarda çalışarak özgürce faaliyetlerine devam etti.
2000'li yıllara gelindiğinde, Brunel ve Epstein arasında derin bir ilişki kurulmuştu. Uçuş kayıtları, Brunel'in 2000 yılı civarından itibaren Epstein'in özel jetinde sık sık yolculuk yaptığını gösteriyor.