Epstein'ın suç ortağı ifade verecekti: Sessizce ortadan kayboldu

Epstein belgelerinde Brunel EPSTEIN MÜZAKERELERİ FARK ETMİŞTİ Dosyaların gösterdiğine göre Epstein, Brunel ile müzakerelerin yapıldığını keşfetmişti. 3 Mayıs'ta, düzenli olarak yazıştığı bir avukat olan Kathy Ruemmler'a sert bir e-posta gönderdi. Epstein, Brunel'in bir sonraki hafta ABD Başsavcılığına gitmeyi planladığını ve Brunel'in arkadaşlarından birinin "Jean Luc'un gitmemesi karşılığında 3 milyon dolar istediğini" yazdı. Epstein, Ruemmler'a Brunel'in eğer gitmezse tutuklanmaktan korktuğunu söyledi ve"Daha fazlasını bilmek istiyorum." diye yazdı. Ayrıca Brunel'in avukatını ve arkadaşını "dolandırıcı" olarak niteleyip güvenilirliklerine dair şüphelerini dile getirdi. Ruemmler saatler sonra yanıt vererek Epstein'dan aramasını ve durumu açıklamasını istedi. Ertesi gün ise"Şimdi uyandım. 20 dakika içinde Poe ile konuşacağım."dedi. Gregory Poe, Epstein'ın Washington D.C.'deki avukatıydı.

Jean-Luc Brunel ve Maxwell SAVCILARLA İŞ BİRLİĞİ YAPAMADAN KAYBOLDU Belgelerden Brunel'in neden sessiz kaldığı net olarak anlaşılmıyor. Ancak Brunel'in savcılarla iş birliği yapmadığı ve Epstein'ın 2019'da tutuklanana kadar üç yıl daha serbest kaldığı açıkça görülüyor. Brunel müzakereleri durdurduktan sonra tutuklanmadı ve savcılar onun peşini bıraktı. Epstein mağdurları adına tazminat davaları açan avukatlardan biri olan David Boies, Brunel'in geri adım atmasına atıfta bulunarak"Bu durum bizi birkaç yıl geriye götürdü. Açtığımız davalardan biliyoruz ki, bu olaydan sonra 50'den fazla kızın daha ticareti yapıldı."dedi.