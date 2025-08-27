ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da Gazze toplantısına başkanlık edecek

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, Donald Trump'ın bugün Gazze konusunda büyük bir toplantıya başkanlık edeceğini duyurdu.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞIN YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜME KAVUŞTURMAYI UMUYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı sırasında açıklamalarda bulundu.

Witkoff, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sürdürdüğü savaş sonrası Beyaz Saray'da son durumun değerlendirileceğini belirterek "Gazze'deki savaşın yıl sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umuyoruz." dedi.

Witkoff, ayrıca Trump'ın ilk başkanlık döneminde İsrail'in çeşitli ülkelerle ilişkilerini normalleştirmek amacıyla başlattığı İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) birden fazla katılımı müzakere ettiklerini açıklayarak, ülkeler hakkında detay vermedi.

Trump, dün yaptığı açıklamada Gazze'deki savaşın iki ila üç hafta içinde nihai bir sona ulaşacağını düşündüğünü söylemişti.