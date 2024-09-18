Epstein davasında yeni gelişme! ABD mahkemesinden Ghislaine Maxwell kararı

ABD 'de fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamaları ile gündemden düşmeyen Jeffrey Epstein dosyasında yeni bir gelişme meydana geldi.

ABD MAHKEMESİNDEN MAXWELL KARARI

ABD'deki bir temyiz mahkemesi, Jeffrey Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın genç kızlara cinsel istismarda bulunmasına yardım ettiği gerekçesiyle aldığı tutukluluk kararını salı günü onadı.

Manhattan merkezli 2. ABD Temyiz Mahkemesi'nin kararı, İngiliz sosyetik güzelin 20 yıllık cezasını çektiği Florida'daki bir hapishanede kalmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Maxwell'in avukatı, karara karşı ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirtti.

GENÇ KIZLARI EPSTEIN İÇİN HAZIRLIYORDU

62 yaşındaki Maxwell, 1994-2004 yılları arasında eski erkek arkadaşı Epstein'a dört reşit olmayan kızı istismar etmeye ikna edip hazırladığı gerekçesiyle Aralık 2021'de beş suçtan hüküm giymişti.

Yargıç tarafından verilen cezanın Maxwell'in "bir dizi aldatıcı taktikle küçük yaştaki kızlara yönelik istismarı kolaylaştırmadaki önemli rolünü" ve "verdiği önemli ve kalıcı zararı" yansıttığı yönündeki değerlendirmesine atıfta bulunuldu.

HAPİSTE İNTİHAR ETMİŞTİ

Epstein, seks ticaretiyle suçlanıp tutuklandıktan beş hafta sonra, 2019 yılında Manhattan'daki bir hapishane hücresinde 66 yaşındayken intihar ederek hayatını kaybetmişti.

Maxwell'in avukatı Arthur Aidala bir açıklamada, "Mahkemenin kararından açıkça çok hayal kırıklığına uğradık ve sonuca şiddetle katılmıyoruz. Ghislaine'in ABD Yüksek Mahkemesi'nden hak ettiği adaleti alacağı konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz." şeklinde konuştu.