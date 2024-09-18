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Paris’te korkutan patlama! Çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te korku dolu anlar yaşandı. 10 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Şantiye faaliyetleri sırasında patlayan gaz tüpleri yangını tetikledi, biri işçi biri itfaiyeci olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yangın nedeniyle T3a tramvay hattında seferler aksarken, Porte d’lvry metro istasyonu geçici olarak kapatıldı. Yangın saatler sonrası kontrol altına alındı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 00:20 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 00:22
Paris’te korkutan patlama! Çıkan yangında 2 kişi yaralandı

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Fransa'nın başkenti Paris'te, 10 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

ALEVLER GÖĞE YÜKSELDİ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris'in 13'üncü bölgesinde Ivry Caddesi ve Massena Bulvarı'nın kesiştiği noktada bulunan 10 katlı bir binanın çatı katında, yerel saatle 16.45 civarında yangın başladı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye görevlisi bölgeye sevk edilirken binanın etrafında güvenlik önlemleri alındı.

YANGINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Le Figaro'ya göre, yangın, binanın çatı katında şantiye faaliyetleri yürütüldüğü sırada meydana geldi. Yangın sırasında en az iki gaz tüpünün patladığı aktarılırken olayda, biri şantiye işçisi biri itfaiye görevlisi 2 kişi yaralandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Paris 13'üncü Bölge Belediye Başkanı Jerome Coumet, yerel saatle 19.00 civarında yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın nedeniyle T3a tramvay hattının Porte de Charenton ve Porte d'Italie durakları arasında ulaşım aksadı, Porte d'Ivry metro istasyonu da kapatıldı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, binanın çatısından dumanların yükseldiği ve patlamanın yaşandığı anlar yer aldı.

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