En az 41 sivili öldürmüştü: Suriye'de Tadamun katliamcısı Emced Yusuf yakalandı

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyindeki Tadamun Mahallesi’nde 2013’te en az 41 sivilin öldürüldüğü katliamın faili olduğu belirtilen eski istihbarat görevlisi Emced Yusuf, Suriye İçişleri Bakanlığı güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Katliam görüntülerinin 2022’de ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme gelen Yusuf’un, yıllar sonra Hama kırsalında ele geçirildiği bildirildi.

  • Suriye İçişleri Bakanlığı güçleri, 16 Nisan 2013'te Şam'ın güneyindeki Tadamun Mahallesi'nde en az 41 sivili öldüren katliamın faili devrik Esed rejiminin eski istihbarat görevlisi Emced Yusuf'u Hama'nın Gab Ovası bölgesinde yakaladı.
  • Suriye İçişleri Bakanı Anes Hattab, sosyal medya hesabından Tadamun Katliamı'nın bir numaralı sanığı Yusuf'un sıkı bir güvenlik operasyonunun ardından yakalandığını duyurdu.
  • Katliama ilişkin görüntüler 2022'de ortaya çıkmış, görüntülerde Yusuf'un gözleri bağlı ve kelepçeli sivilleri vurduğu görülmüştü.
  • Ekim 2023'te Yusuf'un hala askeri üste çalıştığı ortaya çıkmış, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken aynı yıl Yusuf ve ailesine ABD'ye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde Türkmenlerin yaşadığı Tadamun Mahallesi'nde 16 Nisan 2013'te en az 41 sivilin öldürüldüğü katliamın faili olduğu belirtilen devrik Esad rejiminin eski istihbarat görevlisi Emced Yusuf, Suriye İçişleri Bakanlığı güçlerince ele geçirildi.

TADAMUN KATLİAMCISI YAKALANDI

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tadamun Katliamı'nın bir numaralı sanığı suçlu Emced Yusuf, sıkı bir güvenlik operasyonunun ardından elimizde." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Yusuf, Hama iline bağlı Gab Ovası bölgesinde İçişleri Bakanlığı güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun ne zaman yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tadamun Katliamcısı Emced Yusuf, Fotoğraflar SANA'dan alınmıştır

ONLARCA SİVİLİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Devrik Beşar Esad rejim güçlerinin 16 Nisan 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamun Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğüne ilişkin görüntüler, ilk kez 2022'de ortaya çıkmıştı.

Bazı uluslararası basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan görüntülerde yüzü açıkça görünen Esad rejiminin istihbarat görevlisi Yusuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülmüştü.

Ekim 2023'te katliamın faili Yusuf'un hala askeri üste çalıştığı ortaya çıkmış, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, aynı yıl Yusuf ve ailesine ABD'ye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.

ABD'de Altın Kubbe çıkmazı: Pentagon sürekli masraf çıkarıyor
