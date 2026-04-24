Operasyonun ne zaman yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tadamun Katliamı'nın bir numaralı sanığı suçlu Emced Yusuf, sıkı bir güvenlik operasyonunun ardından elimizde." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde Türkmenlerin yaşadığı Tadamun Mahallesi'nde 16 Nisan 2013'te en az 41 sivilin öldürüldüğü katliamın faili olduğu belirtilen devrik Esad rejiminin eski istihbarat görevlisi Emced Yusuf, Suriye İçişleri Bakanlığı güçlerince ele geçirildi.

Tadamun Katliamcısı Emced Yusuf, Fotoğraflar SANA'dan alınmıştır

ONLARCA SİVİLİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Devrik Beşar Esad rejim güçlerinin 16 Nisan 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamun Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğüne ilişkin görüntüler, ilk kez 2022'de ortaya çıkmıştı.

Bazı uluslararası basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan görüntülerde yüzü açıkça görünen Esad rejiminin istihbarat görevlisi Yusuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülmüştü.

Ekim 2023'te katliamın faili Yusuf'un hala askeri üste çalıştığı ortaya çıkmış, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, aynı yıl Yusuf ve ailesine ABD'ye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.