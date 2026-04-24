CANLI YAYIN
Geri

Kuveyt sınır karakollarına İHA saldırısı: Irak'tan gönderildi iddiası

Kuveyt’in kuzeyindeki iki sınır karakolu, sabah saatlerinde Irak’tan gönderildiği belirtilen patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Kuveyt Savunma Bakanlığı, saldırıda can kaybı veya yaralanma olmadığını, ancak karakollarda hasar meydana geldiğini, saldırının Irak'tan yapıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi:
Kuveyt sınır karakollarına İHA saldırısı: Irak'tan gönderildi iddiası
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kuveyt'in kuzeyindeki iki sınır karakolu Irak'tan gönderilen İHA'larla saldırıya uğradı.
  • Saldırı fiber optik kabloyla yönlendirilen patlayıcı yüklü iki İHA ile gerçekleştirildi.
  • Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan saldırıyı doğruladı.
  • Saldırıda hasar meydana geldi ancak can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Kuveyt'te sabah saatlerinde iki sınır karakolunun Irak'tan gönderilen insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, saldırıya dair yazılı açıklama yaptı.

1 Nisan'da Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen İHA saldırısı, AA

Atvan, ülkenin kuzeyindeki iki sınır karakolunun saldırıya uğradığını belirterek, saldırının Irak'tan gönderilen, fiber optik kabloyla yönlendirilen patlayıcı yüklü iki İHA ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Saldırı sonucu hasar meydana geldiğini aktaran Atvan, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler