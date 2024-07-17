Elon Musk’tan Trump’a büyük destek! Seçim kampanyası için her ay 45 milyon dolar bağışlayacak

Dünyaca ünlü milyarder ve Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su Elon Musk , ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump 'a desteğini duyurdu. Musk'ın Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edildi.

MUSK'TAN TRUMP'A HER AY 45 MİLYON DOLAR

ABD gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Musk'ın, temmuz ayından itibaren Trump için bağışa başlayacağı iddia edildi. Musk'ın America PAC'e ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapacağı öne sürüldü.

Musk'ın isminin, grubun 15 Temmuz'da yaptığı ve 8 milyon dolardan fazla bağış topladığını gösteren belgede yer almadığı ve iddiaların ise asılsız olduğu öne sürüldü.

America PAC adlı grubun diğer destekçileri arasında veri madenciliği ve gözetim şirketi Palantir Technologies'in kurucu ortağı Joe Lonsdale, yatırımcı Winklevoss ikiz kardeşler, ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Kelly Craft ve kömür üreticisi Alliance Resource Partners'ın Üst Yöneticisi (CEO) olan eşi Joe Craft yer alıyor.

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump

X HESABINDA DUYURDU

Musk, 14 Temmuz'da Trump'ı desteklediğini açıkça belirtmiş ve X hesabından yaptığı paylaşımda "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de devletin seçim kampanyaları için yeterli ödenek vermediği için adaylar mitingler düzenlemek, sosyal medyayı etkin kullanabilmek, seçim büroları ve kampanya ekipleri oluşturabilmek için bağış alıyor.