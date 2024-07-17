SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Elon Musk’tan Trump’a büyük destek! Seçim kampanyası için her ay 45 milyon dolar bağışlayacak

ABD’de Kasım 2024 başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken dünyaca ünlü milyarder Elon Musk’tan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD gazetesi Wall Street Journal, Musk’ın her ay Trump’ın seçim kampanyası için 45 milyon dolar ödeme yapacağı iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 14:36 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 14:36
Elon Musk’tan Trump’a büyük destek! Seçim kampanyası için her ay 45 milyon dolar bağışlayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünyaca ünlü milyarder ve Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su Elon Musk, ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a desteğini duyurdu. Musk'ın Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edildi.

Elon MuskElon Musk

MUSK'TAN TRUMP'A HER AY 45 MİLYON DOLAR

ABD gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Musk'ın, temmuz ayından itibaren Trump için bağışa başlayacağı iddia edildi. Musk'ın America PAC'e ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapacağı öne sürüldü.

Musk'ın isminin, grubun 15 Temmuz'da yaptığı ve 8 milyon dolardan fazla bağış topladığını gösteren belgede yer almadığı ve iddiaların ise asılsız olduğu öne sürüldü.

America PAC adlı grubun diğer destekçileri arasında veri madenciliği ve gözetim şirketi Palantir Technologies'in kurucu ortağı Joe Lonsdale, yatırımcı Winklevoss ikiz kardeşler, ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Kelly Craft ve kömür üreticisi Alliance Resource Partners'ın Üst Yöneticisi (CEO) olan eşi Joe Craft yer alıyor.

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald TrumpABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump

X HESABINDA DUYURDU

Musk, 14 Temmuz'da Trump'ı desteklediğini açıkça belirtmiş ve X hesabından yaptığı paylaşımda "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de devletin seçim kampanyaları için yeterli ödenek vermediği için adaylar mitingler düzenlemek, sosyal medyayı etkin kullanabilmek, seçim büroları ve kampanya ekipleri oluşturabilmek için bağış alıyor.

Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladıDonald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
Donald Trump'a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA