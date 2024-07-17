İsrail’den Batı Şeria’ya baskın! 15 Filistinli daha gözaltına alındı: 7 Ekim’den bu yana 9 bin 700 kişi tutsak

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria 'da aralarında bir çocuk ve 3 kadının da bulunduğu 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

BİRİ ÇOCUK 15 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDILAR

İsrail'in son 24 saatte Batı Şeria'nın Beytullahim, El Halil, Cenin, Selfit ve Eriha kentlerinde baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, "İşgal güçleri, dün akşamdan beri Batı Şeria'da en az 15 vatandaşı gözaltına aldı. Bunlar arasında bir çocuk ve 3 kadın da var." denildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı.

7 EKİM'DEN BU YANA 9 BİN 700 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 700'den fazla olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.