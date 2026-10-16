Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da kundakladıkları Filistinlilerin araçlarını söndürmeye giden sivil savunma ekibinin aracını da ateşe verdi.

Filistin Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesinde İsrailliler tarafından kundaklanan Filistinlilere ait 3 aracın söndürülmesi için ekiplerin bölgeye intikal ettiği belirtildi.

SİVİL SAVUNMA ARACINI ATEŞE VERDİLER

İsraillilerin, bölgeye giden sivil savunma ekibine saldırdığı, ekipten bir görevliyi darbettiği ve sivil savunma aracını ateşe verdiği ifade edildi.

Sivil savunma ekiplerinin hedef alınmasının, can ve mal güvenliğini koruma ve acil durumlara müdahale çabalarına doğrudan tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinde Turmusaya beldesinde zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırmış, 3 aracı ateşe vermişti.

Birleşmiş Milletler (BM), dün işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadıyla uğraşan halka, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapılan saldırıların sayısının geçen yılki rakamları aştığını bildirmişti.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, 12 Ekim'de, bu ayın başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen, zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırının belgelendiğini duyurmuştu.

Genellikle ekim ayının başında başlayıp kasım ayının sonuna kadar süren zeytin hasadı, binlerce Filistinli ailenin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

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