Elon Musk 14. çocuğunu kucağına aldı!

Milyarder iş adamı ve politikacı Elon Musk, 14'üncü kez baba olmanın büyük sevincini yaşadı. Musk, kendisine ait Neuralink şirketinin teknoloji yöneticisi olan sevgilisi Shivon Zilis'ten olan oğlu Seldon Lycurgus'u da kucağına aldı.

Böylece Musk'ın çocuklarının sayısı, 14'e çıktı. Çiftin, üç yaşındaki ikizleri Strider ve Azure ile bir yaşındaki Arcadia adında üç çocukları vardı.



Anne Zilis, Musk için "Bir dev gibi güçlü, altın gibi bir kalbi var. Onu çok seviyoruz" dedi. Baba Musk, bu paylaşıma kalp emojisiyle yanıt verdi.