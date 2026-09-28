KATLİAMLARIN BAŞ AKTÖRLERİ TEKER TEKER ENSELENİYOR

Güvenlik birimlerince yürütülen titiz saha takibi sonucunda, rejimin hava kuvvetlerinde sivillere yönelik saldırıları yöneten Pilot Albay Haldun Hüseyin Mübarek ile Sayda katliamının baş sorumlusu Tuğgeneral Cabir Mihriz İbrahim yakalandı.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Cebele kırsalında gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Haldun Hüseyin Mübarek'in askeri kayıtlara göre MiG-29 tipi savaş uçaklarında pilotluk yaptığı bildirildi.

Mübarek'in Sin Askeri Havalimanı'nda konuşlu 17. Tugay'a bağlı 699. Filo bünyesinde uzun yıllar görev yürüttüğü, 2023 yılında ise albaylık rütbesine terfi ettirildiği kaydedildi.

Cebele kırsalında ele geçirilen MiG-29 pilotu Albay Haldun Hüseyin Mübarek’in, uzun yıllar Sin Askeri Havalimanı’nda görev yaptığı, ülkenin kuzeyindeki sivil yerleşimleri bombalayarak savaş suçlarına karıştığı saptandı. (Fotoğraflar: SANA Haber Ajansı'ndan alınmıştır)

KANLI UÇUŞLARI O DÜZENLEDİ

Açıklamada, yürütülen soruşturmalar neticesinde Mübarek'in sivillere karşı ağır ihlaller ve savaş suçları işlediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Zanlının Suriye genelinde, bilhassa kuzey bölgelerinde yoğunlaşan çok sayıda savaş uçuşuna katıldığı belirlendi. Mübarek'in 2020 yılında İdlib semalarındayken uçağının muhalif unsurlar tarafından vurulması sonucu yaralandığı, tedavisinin tamamlanmasının ardından katliam uçuşlarına devrik rejimin düşüşüne kadar devam ettiği öğrenildi.

Şüphelinin adil yargılama sürecine tabi tutulmak üzere yetkili yargı mercilerine sevk edileceği ifade edildi.