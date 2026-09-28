Esed rejiminin işkenceci tuğgenerali ve bombardıman pilotu yakalandı
Suriye genelinde Esed rejimi mensubu savaş suçlularının tespiti için yürütülen operasyonlar kapsamında iki üst düzey asker adalete teslim edildi. Dera bölgesinde göstericileri bastıran, köyleri bombalatan ve Sayda katliamından doğrudan sorumlu tutulan Tuğgeneral Cabir Mihriz İbrahim takiple yakalanırken; İdlib başta olmak üzere ülkenin kuzeyinde sivil yerleşimleri vuran MiG-29 pilotu Albay Haldun Hüseyin Mübarek yakalandı.
Suriye Güvenlik Güçleri, halka yönelik ağır suçlar işleyen devrik Esed rejimi mensuplarına yönelik geniş çaplı operasyonlarını sürdürüyor. Yıllarca sivil halkın üzerine bomba yağdıran, binlerce masum insanın kanına giren Esed rejiminin cellatları için kaçış yolları tamamen tükeniyor.
KATLİAMLARIN BAŞ AKTÖRLERİ TEKER TEKER ENSELENİYOR
Güvenlik birimlerince yürütülen titiz saha takibi sonucunda, rejimin hava kuvvetlerinde sivillere yönelik saldırıları yöneten Pilot Albay Haldun Hüseyin Mübarek ile Sayda katliamının baş sorumlusu Tuğgeneral Cabir Mihriz İbrahim yakalandı.
Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Cebele kırsalında gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Haldun Hüseyin Mübarek'in askeri kayıtlara göre MiG-29 tipi savaş uçaklarında pilotluk yaptığı bildirildi.
Mübarek'in Sin Askeri Havalimanı'nda konuşlu 17. Tugay'a bağlı 699. Filo bünyesinde uzun yıllar görev yürüttüğü, 2023 yılında ise albaylık rütbesine terfi ettirildiği kaydedildi.
KANLI UÇUŞLARI O DÜZENLEDİ
Açıklamada, yürütülen soruşturmalar neticesinde Mübarek'in sivillere karşı ağır ihlaller ve savaş suçları işlediğinin tespit edildiği aktarıldı.
Zanlının Suriye genelinde, bilhassa kuzey bölgelerinde yoğunlaşan çok sayıda savaş uçuşuna katıldığı belirlendi. Mübarek'in 2020 yılında İdlib semalarındayken uçağının muhalif unsurlar tarafından vurulması sonucu yaralandığı, tedavisinin tamamlanmasının ardından katliam uçuşlarına devrik rejimin düşüşüne kadar devam ettiği öğrenildi.
Şüphelinin adil yargılama sürecine tabi tutulmak üzere yetkili yargı mercilerine sevk edileceği ifade edildi.
120 KİŞİNİN KATLEDİLDİĞİ SAYDA SALDIRISININ PLANLAYICISI
Güvenlik güçlerinin Telegram kanalından paylaşılan resmi açıklamaya göre, Dera kırsalındaki Sayda kasabasında bulunan 138. Hava Savunma Tugayı'nın eski komutanı Tuğgeneral Cabir Mihriz İbrahim, titiz izleme çalışması sonrasında yakalandı.
İlk tahkikatlar, İbrahim'in doğrudan öldürme, gözaltına alma ve barışçıl göstericileri şiddetle bastırma talimatları verdiğini ortaya koydu.
MİNİK HAMZA'NIN İŞKENCE TALİMATI ONDAN
Tuğgeneral İbrahim'in Dera'nın doğu kırsalındaki yerleşim yerlerini hedef alan askeri operasyonları bizzat yönettiği, sivillerin takibini yaptırarak evlerin bombalanmasını koordine ettiği vurgulandı.
Soruşturma kayıtlarında İbrahim'in, yaklaşık 120 sivilin hayatını kaybettiği Sayda Konutları katliamının doğrudan faili olduğu kayıtlara geçti.
Zanlının ismi, devrim sürecinde işkenceyle katledilen çocuk Hamza El-Hatib başta olmak üzere çok sayıda bölge sakinine uygulanan sistematik işkence ve yasa dışı gözaltı vakalarıyla da ilişkilendirildi.