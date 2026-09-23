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Almanya'da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin'de zaferini ilan etti: İsrail lobisi panikte

Almanya'nın başkenti Berlin'deki eyalet başbakanlığına seçilen Türk kökenli Elif Eralp, Alman siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Müslüman karşıtı ve İsrail yanlısı lobi panikledi. Alman medyası Eralp’in seçim zaferinde Berlin’deki Müslüman nüfusun etkili olduğunu belirten haberler yaptı.

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Almanya'da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin'de zaferini ilan etti: İsrail lobisi panikte

Dünya, Almanya'nın başkenti Berlin'deki seçim sonucuna kilitlendi. Berlin eyalet başbakanlığına Türk göçmen Elif Eralp'in (45) seçilmesi Almanya'da gündemin zirvesine yerleşti.

İsrail karşıtlığıyla bilinen Eralp'in seçimi kazanması özellikle İsrail yanlısı çevrelerde rahatsızlığa neden oldu. Alman medyasında, Eralp'in seçimleri kazanmasında Berlin'deki Müslüman nüfusun etkili olduğu belirtildi.

Almanya siyasetinde Elif Eralp başarısı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Almanya siyasetinde Elif Eralp başarısı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'de Berlin'deki Araplar'ın Eralp'i desteklediği, bu desteğin arkasında İsrail karşıtlığı olduğu işaret edildi.

Bu arada Eralp Almanya'da özellikle Filistinliler'in ve Müslümanlar'ın temsil edilmesi konusunda mevcut politikaları değiştirmek istediğini belirtti. "Filistinliler, Müslümanlar kendisini yeteri kadar temsil edilmiş hissetmiyorlar ve bence bu doğru bir politika değil. Siyasetin görevi toplumdaki farklı kesimleri görmek ve temsil etmek" dedi.

Almanya'da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin'de zaferini ilan etti: İsrail lobisi panikte-3

Eralp'in seçim zaferi Alman polislerini de kaygılandırdı. Polislerin kendi aralarındaki yazışma gruplarındaki mesajlarda Eralp'in seçim zaferini "Berlin düştü" diye yorumladıkları görüldü.

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