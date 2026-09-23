İsrail karşıtlığıyla bilinen Eralp'in seçimi kazanması özellikle İsrail yanlısı çevrelerde rahatsızlığa neden oldu. Alman medyasında, Eralp'in seçimleri kazanmasında Berlin'deki Müslüman nüfusun etkili olduğu belirtildi.

Bu arada Eralp Almanya'da özellikle Filistinliler'in ve Müslümanlar'ın temsil edilmesi konusunda mevcut politikaları değiştirmek istediğini belirtti. "Filistinliler, Müslümanlar kendisini yeteri kadar temsil edilmiş hissetmiyorlar ve bence bu doğru bir politika değil. Siyasetin görevi toplumdaki farklı kesimleri görmek ve temsil etmek" dedi.

Eralp'in seçim zaferi Alman polislerini de kaygılandırdı. Polislerin kendi aralarındaki yazışma gruplarındaki mesajlarda Eralp'in seçim zaferini "Berlin düştü" diye yorumladıkları görüldü.