Almanya'da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin'de zaferini ilan etti: İsrail lobisi panikte
Almanya'nın başkenti Berlin'deki eyalet başbakanlığına seçilen Türk kökenli Elif Eralp, Alman siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Müslüman karşıtı ve İsrail yanlısı lobi panikledi. Alman medyası Eralp’in seçim zaferinde Berlin’deki Müslüman nüfusun etkili olduğunu belirten haberler yaptı.
Dünya, Almanya'nın başkenti Berlin'deki seçim sonucuna kilitlendi. Berlin eyalet başbakanlığına Türk göçmen Elif Eralp'in (45) seçilmesi Almanya'da gündemin zirvesine yerleşti.
İsrail karşıtlığıyla bilinen Eralp'in seçimi kazanması özellikle İsrail yanlısı çevrelerde rahatsızlığa neden oldu. Alman medyasında, Eralp'in seçimleri kazanmasında Berlin'deki Müslüman nüfusun etkili olduğu belirtildi.
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'de Berlin'deki Araplar'ın Eralp'i desteklediği, bu desteğin arkasında İsrail karşıtlığı olduğu işaret edildi.
Bu arada Eralp Almanya'da özellikle Filistinliler'in ve Müslümanlar'ın temsil edilmesi konusunda mevcut politikaları değiştirmek istediğini belirtti. "Filistinliler, Müslümanlar kendisini yeteri kadar temsil edilmiş hissetmiyorlar ve bence bu doğru bir politika değil. Siyasetin görevi toplumdaki farklı kesimleri görmek ve temsil etmek" dedi.
Eralp'in seçim zaferi Alman polislerini de kaygılandırdı. Polislerin kendi aralarındaki yazışma gruplarındaki mesajlarda Eralp'in seçim zaferini "Berlin düştü" diye yorumladıkları görüldü.
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