Hamas 34 kişilik rehine listesine şartlı onay verdi

7 Ekim olaylarından bu yana Hamas ile İsrail arasında çözülemeyen İsrailli rehine ler meselesinde Reuters önemli bir iddiada bulundu. Habere göre, Hamas, İsrail tarafından sunulan ve olası bir ateşkes anlaşmasında takas edilmesi planlanan 34 rehineden oluşan listeyi onayladı.

Reuters'a konuşan yetkili bir kaynak, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için İsrail'in Gazze 'den çekilmesi ve kalıcı bir ateşkes sağlanması yönünde mutabakata varılması gerektiğini de vurguladı. Hassasiyet nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, bu koşulların anlaşmanın ön koşulları arasında olduğunu ifade etti.

İsrailli rehinelerin aileleri (Fotoğraf: AA arşiv)

BİBİ'NİN OFİSİNDEN REHİNE YAKINLARINI KIZDIRAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Netanyahu'nnun ofisinden ise rehine ailelerini kızdıran bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Hamas'tan rehinelerle ilgili herhangi bir liste almadık, hangi rehinelerin hayatta olduğunu veya durumlarının ne olduğunu bilmiyoruz" denildi.

Öte yandan İsrail merkezli Jerusselam Post'un haberine göre İsrailli Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, sevdiklerinin geri dönmesini sağlayacak bir anlaşmaya dair ortaya çıkan tüm raporları yakından takip ettiğini söyledi.