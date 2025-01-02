Türkiye sınırında skandal! ABD DEAŞ’ı bahane edip üs mü kuruyor?

Suriye'de yeni yönetim şekillenmeye devam ederken Türkiye sınırının yanı başında bir hareketlilik yaşanıyor.
Ayn El-Arab'daki Kinim Oteli ABD üssü oluyor.
Suriye'de yeni yönetim şekillenmeye devam ederken Türkiye sınırının yanı başında bir hareketlilik yaşanıyor.
Ayn El-Arab'daki Kinim Oteli ABD üssü oluyor.
Dün, Haseke'deki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoy, M-4 yolunda Halep'in doğu kırsalına hareket ederken görüntülenmişti.
KONVOYA TERÖRİSTLER EŞLİK ETTİ
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğu bölgesine çimento blokları taşıdığını önü sürdü. SOHR tarafından görüntüsü de paylaşılan konvoyla ilgili iddiada şu ana kadar 50 kamyon görüldüğü belirtildi.
SOHR aktivistleri, konvoyu Halep'in doğu kırsalında Haseke-Rakka otoyolundaki konvoyların Ayn el-Arab'a (Kobani) doğru gittiğini belirtirken "Konvoya SDG (PKK/YPG) güçleri de eşlik ediyordu" notu düştü.
SOHR kaynaklarına göre, bu hamle "ABD güçlerinin bölgedeki artan güvenlik ve askeri gerginlik ışığında üslerini güçlendirme ve yeni bir askeri üs kurma çabalarının bir parçası olarak yapılıyor" iddiasında bulunuldu.
SOHR kaynakları dün de "DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon" güçlerinin önceden hazırlanmış odalar, gözetleme kameraları, çimento blokları, yakıt tankları ve kazı makineleri içeren bir lojistik takviye konvoyunun bölgeye gittiğini bildirmişti.
SALDIRI BAHANE ÜS ŞAHANE
Peki ABD'nin bu hamlesi ne anlama geliyor?
Gelişmeleri katıldığı bir televizyon programında değerlendiren Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, "Birkaç hafta önce Blinken'in Türkiye'ye ziyareti tabi ki bu noktada dikkati çeken şey Trump, 20 Ocak'ta görevi teslim alacak. ABD, Donald Trump'a yeni bir yol haritası hazırlamaya çalışıyor. Saldırı fotoğrafıyla da Ayn El Arab'ın çok yakın ilişkisi var. New Orleans'taki saldırıda bulunduğu söylenen ancak bize gösterilmeyen bir DEAŞ bayrağı vardı. ABD'nin Suriye konusundaki temel kaygısı çölde saklanmış olan birkaç küçük DEAŞ'lı grubun yeniden güç kazanabileceği, bunun için YPG/PKK'nın önemli bir partner olduğu vurgusu vardı" dedi.
"ABD PKK/YPG'DEN VAZGEÇMEDİ"
Öğretim Üyesi hazar Vural Jane ise "ABD gerekli hamleleri yapıyor ve yapmaya devam ediyor. 18 günlük bir süre var. Ancak genel olarak baktığımızda ABD, YPG desteğinden vazgeçmedi. Bir yandan da yeni yönetimle görüşüyor, riskleri indirmek için hamle yapıyor. Şu anda yaptığı somut değişiklikle üs kurması da halihazırda devam eden üsler kendi ve doğal olarak İsrail'in güvenliği için yaptığı hamleler olarak okunabilir" ifadelerini kullandı.