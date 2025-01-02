Türkiye sınırında skandal! ABD DEAŞ’ı bahane edip üs mü kuruyor?

KONVOYA TERÖRİSTLER EŞLİK ETTİ Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğu bölgesine çimento blokları taşıdığını önü sürdü. SOHR tarafından görüntüsü de paylaşılan konvoyla ilgili iddiada şu ana kadar 50 kamyon görüldüğü belirtildi.

Dün, Haseke'deki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoy, M-4 yolunda Halep'in doğu kırsalına hareket ederken görüntülenmişti.

Türkiye sınırında ABD üssü (X ekran görüntüsü)

SOHR aktivistleri, konvoyu Halep'in doğu kırsalında Haseke-Rakka otoyolundaki konvoyların Ayn el-Arab'a (Kobani) doğru gittiğini belirtirken "Konvoya SDG (PKK/YPG) güçleri de eşlik ediyordu" notu düştü.

SOHR kaynaklarına göre, bu hamle "ABD güçlerinin bölgedeki artan güvenlik ve askeri gerginlik ışığında üslerini güçlendirme ve yeni bir askeri üs kurma çabalarının bir parçası olarak yapılıyor" iddiasında bulunuldu.

SOHR kaynakları dün de "DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon" güçlerinin önceden hazırlanmış odalar, gözetleme kameraları, çimento blokları, yakıt tankları ve kazı makineleri içeren bir lojistik takviye konvoyunun bölgeye gittiğini bildirmişti.