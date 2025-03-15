1 haftalığına gittiler 9 aydır mahsurlar! Trump’ın “Belki aşık olurlar” dediği astronotlara kurtarma operasyonu

ABD'li astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, sekiz günlük bir yolculuk için haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ulaşmıştı. İki astronot tam dokuz aydır uzay istasyonunda mahsur. NASA ve SpaceX ise aylar sonra kurtarma operasyonuna başladı.

Butch Wilmore ve Suni Williams, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR DÖNÜYOR

İki astronotun yerine görevlendirilen kişiler cuma gecesi Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı ve ikilinin dokuz ay sonra dönüşünün önü açıldı. Astronotların cumartesi gecesi geç saatlerde ulaşması bekleniyor.

Butch Wilmore ve Suni Williams, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngeye ulaşan en yeni mürettebat, ikisi de askeri pilot olan NASA'dan Anne McClain ve Nichole Ayers ile ikisi de eski havayolu pilotu olan Japonya'dan Takuya Onishi ve Rusya'dan Kirill Peskov'u içeriyor. Wilmore ve Williams'ı serbest bıraktıktan sonra, normal süre olarak kabul edilen önümüzdeki altı ayı uzay istasyonunda geçirecekler.

NASA ve Space X'ten kurtarma operasyonu

1 HAFTALIĞINA GİTTİLER 9 AY KALDILAR

Boeing'in yeni Starliner kapsülü için test pilotu olan Wilmore ve Williams, 5 Haziran'da Cape Canaveral'dan fırlatıldıklarında yalnızca bir hafta kadar uzakta olmayı bekliyorlardı. Bir dizi helyum sızıntısı ve itici arızası, uzay istasyonuna yaptıkları yolculuğu gölgeledi ve NASA ile Boeing'in en iyi şekilde nasıl ilerleyecekleri konusunda aylarca süren bir araştırmayı tetikledi.

Sonunda güvenli olmadığına karar veren NASA, geçen Eylül ayında Starliner'ın boş uçmasını emretti ve Wilmore ve Williams'ı şubat ayında geri dönmesi gereken bir SpaceX uçuşuna taşıdı. SpaceX'in yepyeni kapsülünün, yedeklerini fırlatmadan önce kapsamlı pil onarımlarına ihtiyaç duyması nedeniyle dönüşleri daha da ertelendi. Birkaç hafta kazanmak için SpaceX kullanılmış bir kapsüle geçti ve Wilmore ve Williams'ın eve dönüşünü Mart ortasına erteledi.

Butch Wilmore ve Suni Williams, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TRUMP'TAN BOMBA AÇIKLAMA: BELKİ AŞIK OLURLAR

İki astronotun aylardır uzay istasyonunda mahsur kalması büyük tepkilere yol açarken ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde söyledikleri ile gündeme damga vurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

Trump perşembe günü Oval Ofis'te yaptığı konuşmada astronotlara "Sizi almaya geliyoruz" dedi ve ardından Orada bırakıldılar. Umarım birbirlerinden hoşlanırlar ama... belki birbirlerine aşık olurlar bilmiyorum, ama orada bırakıldılar. Bir düşünün. Orada da bir tehlike var. Orada bazı başarısızlıklar olabilir. Bu çok kötü olurdu. Onları çıkarmalısınız." dedi.