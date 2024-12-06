Dünyayı değiştirecek Türkler! Forbes’in listesinde 4 Türk isim

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 14. kez '30 yaş altı 600 genç girişimci' listesini düzenledi. Kimi sağlık, kimi teknoloji, kimi de eğitimte çalışan genç girişimciler, kendi kategorilerinde listelendi. Listede 4 Türk isim de yer aldı.

11 MİLYON DOLAR TOPLADI

Gökçe Güven (25), fintechpazarlama platformu olan Kalder'i kurdu. 11 milyon dolar yatırım toplayarak 'Pazarlama ve Reklamcılık' kategorisinde 1. sırada yerini buldu. New York City'nin yeşil ekonomi ekibinde proje yöneticisi olan Gizem Karagöz (29), şehrin 9 milyar dolarlık inşaat portföyüne ve 64 milyon metrekarelik varlıklarına düşük karbonlu inşaat ve döngüsel inşaat uygulamaları getirmek için çalışıyor. Karagöz 'Enerji ve Yeşil Teknoloji' alanında yer edindi.

İÇME SUYUNU YAPAY ZEKAYLA ARITIYOR

Xatoms şirketinin CTO'su Kerem Topalismailoğlu (22), içme suyunu yapay zeka kullanarak arıtmanın yolunu buldu. 'Üretim ve Sanayi' kategorisinde ekibiyle yer aldı. Llume şirketi kurucusu İlayda Şamilgil (27) de 'Üretim ve Sanayi' kategorisindeydi. Şamilgil, NASA'dan davet alıp ABD'ye gitmişti.