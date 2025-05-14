Dünya yarın İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna zirvesine kilitlendi!

Dünyanın gözü, İstanbul'a odaklandı. Başkan Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci için arabulucu rolü, dünyada manşetlere çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Trump'ı görüşmelere davet ettiklerini vurguladı.

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov ise "Heyetimiz Perşembe yarın İstanbul'da olacak" dedi.

Ancak heyetin başında Putin'in olup olmadığına dair bilgi vermedi. Trump da zirveye ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun katılacağını söyledi.

Bu arada WSJ, Trump'ın "İstanbul'da olmak istiyorum" açıklamasıyla ilgili, "Dünya yeniden şekilleniyor. Trump ile Erdoğan iyi anlaşıyor. Erdoğan'ı övmesi, İsrail kabinesini rahatsız ediyor" yorumunu yaptı. Yunan basını da Erdoğan'ın bu barış çabaları karşısında Atina'nın paniğe kapıldığını vurguladı.