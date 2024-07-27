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Olimpiyat Oyunları'na o kare damga vurdu | Katledilen Cezayirliler unutulmadı! Oyunculardan anlamlı hareket

Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir heyecanla beklenen 2024 Olimpiyatları'nın geçit töreni dün gerçekleştirildi. Sen Nehri'ndeki geçit töreni sırasında ortaya çıkan bir görüntü ise oldukça büyük anlam taşıyordu. Fransa'nın eski sömürgelerinden Cezayir'in olimpiyat oyuncuları,tören sırasında, Paris'te 1961'de nehre atılarak katledilen Cezayirlilerin anısına suya gül bıraktı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 15:46 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 15:51
Olimpiyat Oyunları’na o kare damga vurdu | Katledilen Cezayirliler unutulmadı! Oyunculardan anlamlı hareket

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Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı dün (26 Temmuz) gerçekleştirildi.

Olimpiyat tarihinde ilk kez açılış töreni bir stadyumun dışında, Sen Nehri'nde yapıldı.

Burada 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahı katetti.

Tekne ile yapılan geçitte, ellerinde ülkelerinin bayrakları ve güllerle katılan Cezayirli sporcuların hareketi ise büyük yankı uyandırdı.

Oyuncular, Sen Nehri'ne atılan Cezayirlileri anmak için suya gül bıraktı.Oyuncular, Sen Nehri'ne atılan Cezayirlileri anmak için suya gül bıraktı.

SUYA GÜL BIRAKTILAR
Oyuncular, 1961'de katledilerek Sen Nehri'ne atılan Cezayirlileri anmak için suya gül bıraktı.

Cezayir kafilesinin nehre gül bırakması ve bunun tarihi arka planı Fransız basınında manşetlerine taşındı.

NELER OLMUŞTU?
Fransa'da 5 Ekim 1961'de, Paris'te ve çevresinde yaşayan Cezayirliler için sokağa çıkma yasağı konulmuştu.

30 bine yakın Cezayirli, Paris'teki sokağa çıkma yasağına tepki göstermek ve ülkelerindeki bağımsızlık mücadelesini desteklemek için 17 Ekim 1961'de barışçıl gösteri düzenlemişti.

Ancak eylemciler, dönemin Paris Emniyet Müdürü Maurice Papon'un emri üzerine polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Binlerce kişinin yaralandığı, yaklaşık 14 bin kişinin gözaltına alındığı olayda toplam kaç kişinin hayatını kaybettiği resmen tespit edilemese de katliamın tanıkları ve bağımsız kaynaklar, 300'den fazla Cezayirlinin çoğunun Fransa polisi tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtmişti.

Tanıklar, göstericilerin bir kısmının da Paris polis karargahının bahçesinde ya da metro istasyonlarında öldürüldüğünü aktarmıştı.

ÖNERGE BU YIL KABUL EDİLDİ
Fransa, 1998'de 40 kişinin ölümünü kabullenmişti ancak katliamı 'devlet suçu' olarak tanımlamıştı.

Fransa'da Ulusal Meclis 28 Mart'ta, '1961 Paris Katliamı'nı kınayan önergeyi onayladı.

Bağlayıcılığı bulunmayan önergede, 17 Ekim 1961'de Paris Emniyeti'nin sadece 'Cezayirli Müslüman Fransızlara' uyguladığı sokağa çıkma yasağına karşı çıkan Cezayirli ailelerin barışçıl gösteri düzenlediği ifade edildi.

Önergede, Cezayirli göstericilerin, dönemin Paris Emniyet Müdürü Papon'un emri üzerine polisin sert ve ölümcül baskısıyla karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı.

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