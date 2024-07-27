Olimpiyat Oyunları’na o kare damga vurdu | Katledilen Cezayirliler unutulmadı! Oyunculardan anlamlı hareket

Binlerce kişinin yaralandığı, yaklaşık 14 bin kişinin gözaltına alındığı olayda toplam kaç kişinin hayatını kaybettiği resmen tespit edilemese de katliamın tanıkları ve bağımsız kaynaklar, 300'den fazla Cezayirlinin çoğunun Fransa polisi tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtmişti.
Tanıklar, göstericilerin bir kısmının da Paris polis karargahının bahçesinde ya da metro istasyonlarında öldürüldüğünü aktarmıştı.
ÖNERGE BU YIL KABUL EDİLDİ
Fransa, 1998'de 40 kişinin ölümünü kabullenmişti ancak katliamı 'devlet suçu' olarak tanımlamıştı.
Fransa'da Ulusal Meclis 28 Mart'ta, '1961 Paris Katliamı'nı kınayan önergeyi onayladı.
Bağlayıcılığı bulunmayan önergede, 17 Ekim 1961'de Paris Emniyeti'nin sadece 'Cezayirli Müslüman Fransızlara' uyguladığı sokağa çıkma yasağına karşı çıkan Cezayirli ailelerin barışçıl gösteri düzenlediği ifade edildi.
Önergede, Cezayirli göstericilerin, dönemin Paris Emniyet Müdürü Papon'un emri üzerine polisin sert ve ölümcül baskısıyla karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı.