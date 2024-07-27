Anketlerde kim önde? Trump’tan Harris’e yaylım ateşi! 3 hafta öncesine kadar bir hiçti

Trump'tan Harris'e yaylım ateşi

"SINIR BEKÇİSİ İLAN ETMİŞLERDİ AMA…"

Florida'da konuşan Trump, Harris hakkında şunları söyledi: "Üç hafta önce, o bir hiçti, başarısız bir başkan yardımcısıydı ve milyonlarca insanın geçtiği sınırı koruyamayan başarısız bir yönetim gösterdi.

Ve onu önce 'sınır bekçisi' ilan etmişlerdi ama şimdi öyle bir şey söylemediklerini ifade ediyorlar. Bu söylediklerini her yerden siliyorlar çünkü tarihimizin en kötü sınır güvenliğine sahibiz. 3,5 sene önce ise en iyisine sahiptik…"