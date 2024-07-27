Anketlerde kim önde? Trump’tan Harris’e yaylım ateşi! 3 hafta öncesine kadar bir hiçti

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve ABD eski Başkanı Donald Trump, olası Demokrat rakibi Kamala Harris'e sert eleştirilerde bulundu.
Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve ABD eski Başkanı Donald Trump, olası Demokrat rakibi Kamala Harris'e sert eleştirilerde bulundu.
"SINIR BEKÇİSİ İLAN ETMİŞLERDİ AMA…"
Florida'da konuşan Trump, Harris hakkında şunları söyledi: "Üç hafta önce, o bir hiçti, başarısız bir başkan yardımcısıydı ve milyonlarca insanın geçtiği sınırı koruyamayan başarısız bir yönetim gösterdi.
Ve onu önce 'sınır bekçisi' ilan etmişlerdi ama şimdi öyle bir şey söylemediklerini ifade ediyorlar. Bu söylediklerini her yerden siliyorlar çünkü tarihimizin en kötü sınır güvenliğine sahibiz. 3,5 sene önce ise en iyisine sahiptik…"
"AÇIKÇASI UMRUMDA DEĞİL!"
Trump, Harris'in adını sürekli yanlış telaffuz etmesiyle ilgili ise "İsmini yanlış telaffuz etmem açıkçası umurumda değil. İnsanlar bilerek yanlış telaffuz ettiğimi düşünüyor ama isminin birçok söyleniş şekli olduğunu duydum" dedi.
"EZİCİ BİR ŞEKİLDE YENMEMİZ GEREK"
Trump'ın Kamala Harris'in ismini bilerek yanlış söylediği düşünülüyor. Kamala ismi Hintçe'den geliyor. Trump'ın bu yolla Harris'in kökenlerine gönderme yaptığı iddia ediliyordu. Trump konuşmasını "Harris'i ezici bir şekilde yenmemiz gerek" diyerek ve seçmenlerinden oy istedi.
Öte yandan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı son ankete göre Trump, kayıtlı 1000 seçmenin yüzde 49'unun desteğini alırken Harris, yüzde 47'de kaldı.
Bu ayın başlarında WSJ tarafından yapılan ankette Trump'ın 6 puan gerisinde kalan Biden'a kıyasla Harris'in performansının önemli bir gelişme kaydettiği görülüyor.
Anket, ayrıca Harris'in kayıtlı seçmenler açısından tercih edilirliğinde de keskin artış olduğunu ortaya koydu. Bu ayın başlarında yüzde 35 olan oran, 11 puanlık sıçramayla yüzde 46'ya yükseldi. Buna karşılık Trump'ın tercih edilirliği yüzde 47, Biden'ınki ise yüzde 39'da kaldı.
BİDEN, BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLMİŞTİ
Biden, yaşı, zihinsel uygunluğu ve kasımda Beyaz Saray'ı kazanma yeteneği hakkında haftalarca süren parti içi tartışmaların ardından 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.
Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.
Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos'ta Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.