PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Saldırı altındaki Gazze'ye İtalya'dan yardım eli! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 40 ton insani yardım malzemesi gönderildi

7 Ekim'den bu yana İsrail'İn saldırıları altında kalan Gazze'ye, İtalya yardım eli uzattı. İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ulaştırılmak üzere toplamda 40 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 01:54 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 01:56
Saldırı altındaki Gazze’ye İtalya’dan yardım eli! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 40 ton insani yardım malzemesi gönderildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk-genç-yaşlı demeden saldırmaya devam ediyor. Can kayıplarının giderek arttığı Gazze'ye, İtalya yardım eli uzattı.

İtalya, Gazze için 40 ton insani yardım malzemesi gönderdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)İtalya, Gazze için 40 ton insani yardım malzemesi gönderdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın mart ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattığı "Gazze için Gıda" kampanyası çerçevesindeki ikinci yardım uçuşunun bugün yapıldığı belirtildi.

İtalya, Gazze için 40 ton insani yardım malzemesi gönderdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)İtalya, Gazze için 40 ton insani yardım malzemesi gönderdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Brindisi kentindeki BM Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait üsten 20 ton gıda ve 20 ton da sağlık malzemesi taşıyan uçağın, Ürdün'ün başkenti Amman'a gittiği kaydedilen açıklamada, söz konusu yardım malzemelerinin Amman'dan Gazze'ye ulaştırılmasıyla Ürdünlü yetkililerin ilgileneceği ifade edildi.

İtalya, Gazze için 40 ton insani yardım malzemesi gönderdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)İtalya, Gazze için 40 ton insani yardım malzemesi gönderdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Hükümet, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik somut kararlılığını göstermeye devam ediyor. 'Gazze için Gıda' girişimi hem İsrail hem de Filistin yetkililerin rızasını taşıyor." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan dijital kuşatma uyarısı: K-Pop’u bilen ama Neşet Ertaş’a aşina olmayan gençler var! | 25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü
Suriye’de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halep’te kilit noktalar ele geçirildi
Halkbank
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail’e saldırma hakkı!
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Trump’ın ekibine bombalı tehdit! FBI harekete geçti
Victor Osimhen için Almanya’dan kötü haber! Dev kulübe imza atabilir
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler | Bebekleri kuvözde ölüme götüren para hırsı
ABD İsrail’e 680 milyon dolarlık silah paketi satışına hazırlanıyor
RTÜK’ten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Futbol A.Ş.’den istifa etti! Başkan olarak buradayım
Özel hastanelerde sistem değişiyor! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Mevzuatı tamamen yeniliyoruz | Yenidoğan çetesi mesajı
PKK’lı Duran Kalkan’dan Kayyum kalkmazsa kıyamet kopar tehdidi! İkinci ’Hendek’ hayali: Daha fazla dağa çıkmak lazım gün hesap günü
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Trump’tan yeni atama! Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne sansürlü doktor Jay Bhattcharaya
SON DAKİKA