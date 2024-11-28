Saldırı altındaki Gazze’ye İtalya’dan yardım eli! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 40 ton insani yardım malzemesi gönderildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk-genç-yaşlı demeden saldırmaya devam ediyor. Can kayıplarının giderek arttığı Gazze'ye, İtalya yardım eli uzattı.

İtalya, Gazze için 40 ton insani yardım malzemesi gönderdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın mart ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattığı "Gazze için Gıda" kampanyası çerçevesindeki ikinci yardım uçuşunun bugün yapıldığı belirtildi.

İtalya, Gazze için 40 ton insani yardım malzemesi gönderdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Brindisi kentindeki BM Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait üsten 20 ton gıda ve 20 ton da sağlık malzemesi taşıyan uçağın, Ürdün'ün başkenti Amman'a gittiği kaydedilen açıklamada, söz konusu yardım malzemelerinin Amman'dan Gazze'ye ulaştırılmasıyla Ürdünlü yetkililerin ilgileneceği ifade edildi.

İtalya, Gazze için 40 ton insani yardım malzemesi gönderdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Hükümet, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik somut kararlılığını göstermeye devam ediyor. 'Gazze için Gıda' girişimi hem İsrail hem de Filistin yetkililerin rızasını taşıyor." ifadelerini kullandı.