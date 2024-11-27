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Trump’ın ekibine bombalı tehdit! FBI harekete geçti

Trump’ın yeni yönetiminde aday gösterdiği isimlere yönelik bomba tehditleri ve sahte acil durum ihbarları yapıldı. FBI, tüm tehditlerin ciddiye alındığını ve güvenlik güçlerinin hızlı müdahale ettiğini duyurdu. Trump’ın Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tehditlere karşı güçlü durduklarını belirtti.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 23:56 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 00:25
Trump’ın ekibine bombalı tehdit! FBI harekete geçti

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, kabinesini oluştururken şoke eden bir olay yaşandı. Trump'ın A takımındaki birçok isme, bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarları yapıldı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yaptığı açıklamada, "Tüm potansiyel tehditleri ciddiye alıyoruz ve kamuoyunu şüpheli durumları ihbar etmeye teşvik ediyoruz" dedi.

ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın muhtemel kabinesiABD'nin 47. Başkanı Trump'ın muhtemel kabinesi

TRUMP'IN ADAYLARI TEHDİT EDİLDİ

Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü olarak atadığı Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, Trump'ın aday gösterdiği birçok ismin tehdit aldığını belirtti. Leavitt, güvenlik güçlerinin bu tehditlere hızlı bir şekilde yanıt vererek gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

Leavitt, tehditlere hedef olan diğer isimlere ilişkin bilgi vermezken, "Biz Başkan Trump'ı örnek alıyoruz. Bizi yıldırmaya yönelik tehlikeli eylemler ve şiddet bizi yolumuzdan çeviremez" dedi.

Trump'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday gösterdiği Elise Stefanik, bugün ailesiyle birlikte yaşadığı eve bomba ihbarı yapıldığını duyurdu. Stefanik, "New York Eyaleti, İlçe ve Kongre polisi derhal müdahil olarak en üst seviyeden profesyonellik örneği ortaya koydu" dedi.

New York Eyalet Polisi konuyla ilgili, "ilgili ekiplerinin ve "patlayıcı tespiti konusunda eğitimli K9 birimlerinin" Stefanik'in evini "taradığını" ve "hiçbir patlayıcı cihaz bulamadığını" bildiren bir açıklama yaptı.

Ayrıca Florida'daki Okaloosa İlçe Şerif Ofisi'ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde eski Kongre Üyesi Matt Gaetz'e ait olduğu ileri sürülen posta kutusuna yönelik bir bomba tehdidi bildirimi alındığı ve yapılan inceleme sonucunda herhangi bir şey bulunamadığı kaydedilmişti.

Öte yandan ABD medyasında, Trump'ın ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) direktör adayı John Ratcliffe, Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth ve Tarım Bakanı adayı Brooke Rollins'in tehdit edildiğine dair haberlere yer verildi.

FBI sözcüsü: ʺTüm potansiyel tehditleri ciddiye alıyoruzʺ (Fotoğraf: AA)FBI sözcüsü: ʺTüm potansiyel tehditleri ciddiye alıyoruzʺ (Fotoğraf: AA)

FBI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'ın yeni yönetiminde aday gösterilen isimlere yönelik bomba tehditleri ve sahte acil durum ihbarlarına ilişkin açıklama yaptı. "FBI açıklamasında, "yeni yönetim adaylarını ve atamalarını hedef alan çok sayıda bomba tehdidi ve taktiksel saldırı planlarının farkındadır ve bu konuda kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." dedi.

"Tüm olası tehditlerin ciddiye alındığı" vurgulanan açıklamada, ABD halkı, şüpheli gördükleri her şeyi "derhal kolluk kuvvetlerine bildirmeye" çağrıldı.

Trump seçim çalışmaları sırasında suikasta uğramıştı (Fotoğraf: AA)Trump seçim çalışmaları sırasında suikasta uğramıştı (Fotoğraf: AA)

DAHA ÖNCE İKİ SUİKAST GİRİŞİMİ ATLATMIŞTI

Bomba tehditlerine ilişkin olarak Trump'tan henüz bir açıklama gelmedi. Trump, 2024 başkanlık seçim sürecinde daha önce iki suikast girişimi atlatmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında Pennsylvania'da gerçekleşen bir suikast girişiminde yaralanan Trump, eylül ayında ise Florida'daki bir golf sahasında bulunduğu sırada, gizli servis üyeleri tarafından bölgede gizlenen tüfekli bir şüpheli yakalanmıştı.

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