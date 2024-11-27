Trump’ın ekibine bombalı tehdit! FBI harekete geçti

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, kabinesini oluştururken şoke eden bir olay yaşandı. Trump'ın A takımındaki birçok isme, bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarları yapıldı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yaptığı açıklamada, "Tüm potansiyel tehditleri ciddiye alıyoruz ve kamuoyunu şüpheli durumları ihbar etmeye teşvik ediyoruz" dedi.

ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın muhtemel kabinesi

TRUMP'IN ADAYLARI TEHDİT EDİLDİ

Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü olarak atadığı Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, Trump'ın aday gösterdiği birçok ismin tehdit aldığını belirtti. Leavitt, güvenlik güçlerinin bu tehditlere hızlı bir şekilde yanıt vererek gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

Leavitt, tehditlere hedef olan diğer isimlere ilişkin bilgi vermezken, "Biz Başkan Trump'ı örnek alıyoruz. Bizi yıldırmaya yönelik tehlikeli eylemler ve şiddet bizi yolumuzdan çeviremez" dedi.



Trump'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday gösterdiği Elise Stefanik, bugün ailesiyle birlikte yaşadığı eve bomba ihbarı yapıldığını duyurdu. Stefanik, "New York Eyaleti, İlçe ve Kongre polisi derhal müdahil olarak en üst seviyeden profesyonellik örneği ortaya koydu" dedi.

New York Eyalet Polisi konuyla ilgili, "ilgili ekiplerinin ve "patlayıcı tespiti konusunda eğitimli K9 birimlerinin" Stefanik'in evini "taradığını" ve "hiçbir patlayıcı cihaz bulamadığını" bildiren bir açıklama yaptı.

Ayrıca Florida'daki Okaloosa İlçe Şerif Ofisi'ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde eski Kongre Üyesi Matt Gaetz'e ait olduğu ileri sürülen posta kutusuna yönelik bir bomba tehdidi bildirimi alındığı ve yapılan inceleme sonucunda herhangi bir şey bulunamadığı kaydedilmişti.

Öte yandan ABD medyasında, Trump'ın ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) direktör adayı John Ratcliffe, Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth ve Tarım Bakanı adayı Brooke Rollins'in tehdit edildiğine dair haberlere yer verildi.