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Donald Trump'tan Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tam destek! Kanlı açıklama Beyaz Saray'dan geldi

18 Mart Salı günü İsrail, Gazze'deki katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 3 günde ölenlerin en az 710'a yükseldiğini duyururken Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını “tamamen desteklediğini” açıkladı.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 19:53 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 20:21
Donald Trump’tan Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’e tam destek! Kanlı açıklama Beyaz Saray’dan geldi

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ABD'li Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirme yaptı.

Beyaz Saray: Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyor.Beyaz Saray: Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyor.

Leavitt, Gazze'deki ateşkesin İsrail'in saldırılarıyla bozulmasına rağmen ateşkesin sürmemesinden "Hamas'ın sorumlu olduğunu" savunurken, tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan Trump İsrail'in ve İsrail ordusunun son günlerde attıkları adımları tamamen destekliyor." ifadesini kullandı.

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İSRAİL SALDIRILARI

İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de son 24 saatte, 85 kişi öldü, 133 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği açıklandı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

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