Donald Trump X’e geri döndü! Elon Musk ile röportaj: Kamala Harris’i eşi Melania’ya benzetti





Medya özgürlüğü ve çoğulculuk da dahil olmak üzere ifade ve bilgi özgürlüğünün etkin bir şekilde korunmasını sağlamak gerektiği kaydedilen mektupta, öte yandan canlı yayın da dahil olmak üzere etkinliklerde zararlı içeriğin yayılmasına karşı tüm orantılı ve etkili hafifletici tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Mektupta, son dönemde nefret, düzensizlik, şiddete teşvik veya bazı dezenformasyon örneklerini teşvik eden içeriğin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan toplumsal huzursuzluklar olduğu anımsatıldı.

Ulusal veya AB hukukuna göre yasa dışı kabul edilen içeriklere karşı alınan tedbirler konusunda AB adli ve idari makamlarının gecikmeksizin bilgilendirilmesinin şart olduğu bildirilen mektupta, kullanıcılardan içeriklerin yasa dışı olduğu bildiriminin alınması üzerine zamanında, özenli, keyfi olmayan ve objektif adımlar atılması, ilgili bildirime yönelik tedbirler konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesi ve içerik denetleme tedbirleri hakkında kamuya açık raporlama yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Mektupta, DSA yükümlülüklerinin istisna veya ayrımcılık olmaksızın X'teki tüm kullanıcılar ve içeriğin itidali açısından geçerli olduğuna işaret edildi.

190 milyondan fazla takipçisi bulunan bir kullanıcı olan Musk'un da buna tabi olduğu vurgulanan mektupta, bu çapta bir profilin daha fazla özen göstermesi gerektiği ifade edildi.