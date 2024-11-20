Macron yönetiminden DJ Snake’e Gazze baskısı

Fransa İsrail'e destek vermeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Cezayir asıllı Fransız DJ Snake, Elysee yönetiminin kendisinden Filistin'e destek paylaşımını silmesini istediğini söyledi.

DJ Snake, Takvim ekran görüntüsü

FRANSA'DAN ÜNLÜ DJ'E GAZZE PAYLAŞIMI BASKISI

Twitch'teki canlı yayımlanan sosyal medya programı NASTALK'a katılan DJ Snake, Elysee yönetiminin menajerleriyle temasa geçtiğini ve kendisinden sosyal medya hesabından yaptığı Filistin'e destek paylaşımını silmesini istediğini belirtti.

Filistin'e destek veren DJ Snake, Macron yönetiminin reddettiğini söyledi. Filistin konusunda "sessiz kalanlardan olmayacağını" söyleyen DJ Snake, "Ben bir siyasetçi değilim, işim müzik yapmak" dedi ve paylaşımını silmediğini belirtti.

DJ Snake, Takvim ekran görüntüsü

"GAZZE'YE SESSİZ KALMAK MÜMKÜN DEĞİL"

DJ Snake, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili "Bir noktadan sonra, kalbi olan bir insan olarak (sessiz kalmak) bu mümkün değil, hesabımı bunu kınamak için kullandım." ifadelerini kullandı.

Röportaj sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar Filistin'e destek veren isimlerin susturulmaya çalışılmasına tepki gösterdi.