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Donald Trump'tan ABD yönetimine "Ukrayna" füzesi: "Biden'ın verdiği karar aptalcaydı"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin dış politika hamlelerini sert sözlerle eleştirdi. Ukrayna'ya verilen ABD füzelerinin Rusya'da kullanılmasına izin verilmesinin aptalca olduğunu belirten Trump, "Neden bana ne düşündüğümü sormadan bunu yaparlar ki? Ben olsam ona bunu yaptırmazdım. Bence bu, büyük bir hataydı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:37 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:37
Donald Trump’tan ABD yönetimine Ukrayna füzesi: Biden’ın verdiği karar aptalcaydı

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    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya temin ettiği ABD füzelerini Rusya topraklarında kullanma izni vermesinin "aptalca" bir karar olduğunu yineledi.

    Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenledi. (Reuters)Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenledi. (Reuters)


    APTAL BIDEN

    Biden yönetiminin Ukrayna'ya temin ettiği ABD füzelerini Rusya topraklarında kullanma izni vermesinin "aptalca" bir karar olduğunu savunan Trump, göreve başladığında mevcut yönetim tarafından alınan bu kararı tersine çevirmeyi düşünüp düşünmeyeceğinin sorulması üzerine ise "bunu düşünebileceğini" söyledi.

    Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenledi. (AFP)Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenledi. (AFP)

    BANA SORMADILAR

    Başkanlık görevini ocakta devralmaya hazırlanan Trump, ABD Başkanı Biden'ın bu kararı yeni yönetime danışmadan almasını eleştirerek "Neden bana ne düşündüğümü sormadan bunu yaparlar ki? Ben olsam ona bunu yaptırmazdım. Bence bu, büyük bir hataydı." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, "Sizi temin ederim ki, seçimden bu yana çeşitli düzeylerde yaptığımız görüşmelerde, onlara bu kararın arkasındaki mantığı, düşünceyi ve bunu neden yaptığımızı ifade ettik." dedi.

    Joe Biden (AA)Joe Biden (AA)

    Trump, 12 Aralık'ta, kendisini "Yılın Kişisi" seçen Time dergisine verdiği röportajda, Biden yönetiminin Ukrayna'ya temin ettiği ABD füzelerini Rusya topraklarında kullanma izni vermesinin "çok tehlikeli ve aptalca" bir karar olduğunu savunmuştu.

    Daha önce birçok kez göreve gelmesi halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızlıca sona erdireceğini ve bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşeceğini söyleyen Trump, bu konunun Orta Doğu'daki sorunlardan çok daha zor olduğunu ifade etmişti.

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