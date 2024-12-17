Fransa’da siyasi kriz ekonomiyi de vurdu: Merkez Bankası büyüme tahminini düşürdü

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Fransa Merkez Bankası, Fransız ekonomisi için gelecek yıllarda büyüme tahminlerini iç siyasi kriz ve küresel ekonomide artan belirsizlik nedeniyle düşürdü. Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminlerini açıkladı. Buna göre, banka bu yıl büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak korurken, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a çekti.

Fransa (AA) Banka, ülke ekonomisinin artan siyasi huzursuzluk, hükümet krizleri ve küresel ekonomide artan belirsizlikle beklenenden daha yavaş büyüyeceğini öngördü. 2026 için büyüme tahminini ise yüzde 1,5'den yüzde 1,3'e indirdi. Banka, Fransız hükümetinin kemer sıkma önlemlerinin ve siyasi belirsizlikle hükümet krizlerinin tüketici harcamaları ve özel sektör yatırımları üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğuna da işaret etti.