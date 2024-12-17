SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Fransa'da siyasi kriz ekonomiyi de vurdu: Merkez Bankası büyüme tahminini düşürdü

Fransa'da yaşanan siyasi kriz ülkenin ekonomisini de vurdu. Fransa Merkez Bankası, ülkenin ekonomisi için gelecek yıllarda büyüme tahminlerini iç siyasi kriz ve küresel ekonomide artan belirsizlik nedeniyle düşürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 16:45 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 16:45
Fransa’da siyasi kriz ekonomiyi de vurdu: Merkez Bankası büyüme tahminini düşürdü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fransa Merkez Bankası, Fransız ekonomisi için gelecek yıllarda büyüme tahminlerini iç siyasi kriz ve küresel ekonomide artan belirsizlik nedeniyle düşürdü.

    Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminlerini açıkladı.

    Buna göre, banka bu yıl büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak korurken, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a çekti.

    Fransa (AA)Fransa (AA)

    Banka, ülke ekonomisinin artan siyasi huzursuzluk, hükümet krizleri ve küresel ekonomide artan belirsizlikle beklenenden daha yavaş büyüyeceğini öngördü. 2026 için büyüme tahminini ise yüzde 1,5'den yüzde 1,3'e indirdi.

    Banka, Fransız hükümetinin kemer sıkma önlemlerinin ve siyasi belirsizlikle hükümet krizlerinin tüketici harcamaları ve özel sektör yatırımları üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğuna da işaret etti.

    Euro (AA)Euro (AA)

    Bu yıl ortalama yüzde 2,4 olarak gerçekleşen enflasyon oranının ardından Banka, enflasyonun önümüzdeki üç yıl boyunca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin altında kalacağını tahmin ediyor.

    Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu enflasyonun bu yıl yüzde 2,4, 2025'te yüzde 1,6, 2026'da yüzde 1,7 ve 2027'de yüzde 1,9 olacağını öngören Banka, kamu bütçe açığının da gelecek yıl GSYH'nin yüzde 5,0 ila 5,5'i arasında gerçekleşmesini bekliyor.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (İHA)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (İHA)

    SİYASİ KRİZ PİYASALARI TEDİRGİN EDİYOR

    Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Francois Bayrou'yu 13 Aralık'ta yeni başbakan olarak atarken, bir önceki başbakan Michel Barnier'in merkez sağ hükümeti bütçe anlaşmazlığı nedeniyle güvensizlik oyuyla düşürülmüştü. Bayrou, Fransa'da bu yıl başbakanlık koltuğuna oturan dördüncü isim oldu.

    Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisindeki siyasi kriz piyasaları tedirgin ederken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de 13 Aralık'ta Fransa'nın kredi notunu "Aa2'den Aa3" e düşürdü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CIA ajanı Michael Rubin’den Başkan Erdoğan ve Mehmetçik’e küstah tehdit: ABD Suriye’de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı
    AB’den Türkiye’ye 1 milyar euroluk fon! Başkan Erdoğan: Suriye’de PKK ve DEAŞ’e yer yok!
    Halkbank
    Golani’den İsrail’e ve YPG/PKK’ya net mesaj! Von der Leyen’ın ziyaretinin şifresi: Suriye’ye giden yol Türkiye’den geçer
    Sosyal medyadaki tehlike! 12 yaşındaki çocuk 55 yaşındaki adamla konuşuyor! Bakan Göktaş duyurdu: 16 yaş altına sınırlama
    FETÖ’nün 17/25 Aralık ihanetinde başrol CHP! ABD’deki sır görüşme ve 14 gün sonra kurulan kumpas | CIA- MOSSAD’la ne pazarlıklar yapıldı?
    Türk Telekom
    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!
    Fransa’dan Suriye’ye diplomatik ziyaret! Yeni hükümetle görüşmek için Şam’a gidiyorlar
    Fenerbahçe’den çifte hamle! Aynı adresten gelecekler
    Kritik birimin başındaydı: Rus General İgor Kirillov’a scooterlı suikast! Manidar zamanlama | Ukrayna basınından olay iddia
    CNN’den skandal haber! Mahkum dediler Esad’ın ajanı çıktı
    Dybala’nın menajeri Galatasaray için İstanbul’da! Resmi açıklama geldi
    FETÖ’nün DEEP FAKE kumpasına CHP ortak oldu! Kılıçdaroğlu’ndan 10 yıl sonra gelen itiraf: 17/25 Aralık’ta Erdoğan’a sahte kayıt yaptılar
    28 BİN 604 MEMUR ALINACAK! 16 kurum KPSS’li KPSS’siz ilanlar için düğmeye bastı! Sağlık Bakanlığı, MSB, Aile Bakanlığı...