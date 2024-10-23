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Donald Trump’ın cep telefonu gündem oldu: Arka planda bakın kimin fotoğrafı var

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’ın cep telefonu gündem oldu. Trump’ın cep telefonunun arka planı ve kilit ekranı fotoğrafı dikkatlerden kaçmadı. Bakın eski başkanın kişisel cep telefonunda kimin fotoğrafı var…

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 12:56 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 13:10
Donald Trump’ın cep telefonu gündem oldu: Arka planda bakın kimin fotoğrafı var

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ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kişisel cep telefonunun kilit ekranı fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü.

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald TrumpABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump

ARKA PLANA KENDİSİNİ KOYDU

Trump'ın fotoğraflarını inceleyen sosyal medya dedektifleri, telefonunun kilit ekranı ve arka plan görsellerinde kendi fotoğrafı olduğunu fark etti.

Trump’ın fotoğraflarını inceleyen sosyal medya dedektifleri, telefonunun kilit ekranı ve arka plan görsellerinde kendi fotoğrafı olduğunu fark etti, Takvim ekran görüntüsüTrump’ın fotoğraflarını inceleyen sosyal medya dedektifleri, telefonunun kilit ekranı ve arka plan görsellerinde kendi fotoğrafı olduğunu fark etti, Takvim ekran görüntüsü

FOTOĞRAF BAŞKANLIKTAN KALMA

Eski başkanın telefonunun görüntüsünün Beyaz Saray'da görev yaptığı 19 Temmuz'dan kalma bir fotoğraf olduğu belirtildi.

Trump’ın fotoğraflarını inceleyen sosyal medya dedektifleri, telefonunun kilit ekranı ve arka plan görsellerinde kendi fotoğrafı olduğunu fark etti, Takvim ekran görüntüsüTrump’ın fotoğraflarını inceleyen sosyal medya dedektifleri, telefonunun kilit ekranı ve arka plan görsellerinde kendi fotoğrafı olduğunu fark etti, Takvim ekran görüntüsü

YouTube grubu Nelk Boys'un üyesi ve Steiny lakabıyla tanınan Aaron Steinberg'in paylaştığı fotoğrafta, Trump'ın üçlüyle poz verdiği sırada iPhone'unun masanın üzerinde açık durduğu görülüyor.

Ayrıca Senatör Eric Schmitt (R-Mo.) 5 Ekim'de Facebook sayfasında Trump'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafta Trump'ın cep telefonu duvar kağıdı da görünüyor, Takvim ekran görüntüsüAyrıca Senatör Eric Schmitt (R-Mo.) 5 Ekim'de Facebook sayfasında Trump'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafta Trump'ın cep telefonu duvar kağıdı da görünüyor, Takvim ekran görüntüsü

Ayrıca Senatör Eric Schmitt (R-Mo.) 5 Ekim'de Facebook sayfasında Trump'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafta Trump'ın cep telefonu duvar kağıdı da görünüyor.

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