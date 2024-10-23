Donald Trump’ın cep telefonu gündem oldu: Arka planda bakın kimin fotoğrafı var

ABD 'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump 'ın kişisel cep telefonunun kilit ekranı fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü.

Trump’ın fotoğraflarını inceleyen sosyal medya dedektifleri, telefonunun kilit ekranı ve arka plan görsellerinde kendi fotoğrafı olduğunu fark etti, Takvim ekran görüntüsü

Trump'ın fotoğraflarını inceleyen sosyal medya dedektifleri, telefonunun kilit ekranı ve arka plan görsellerinde kendi fotoğrafı olduğunu fark etti.

FOTOĞRAF BAŞKANLIKTAN KALMA

Eski başkanın telefonunun görüntüsünün Beyaz Saray'da görev yaptığı 19 Temmuz'dan kalma bir fotoğraf olduğu belirtildi.

Trump’ın fotoğraflarını inceleyen sosyal medya dedektifleri, telefonunun kilit ekranı ve arka plan görsellerinde kendi fotoğrafı olduğunu fark etti, Takvim ekran görüntüsü

YouTube grubu Nelk Boys'un üyesi ve Steiny lakabıyla tanınan Aaron Steinberg'in paylaştığı fotoğrafta, Trump'ın üçlüyle poz verdiği sırada iPhone'unun masanın üzerinde açık durduğu görülüyor.

Ayrıca Senatör Eric Schmitt (R-Mo.) 5 Ekim'de Facebook sayfasında Trump'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafta Trump'ın cep telefonu duvar kağıdı da görünüyor, Takvim ekran görüntüsü

Ayrıca Senatör Eric Schmitt (R-Mo.) 5 Ekim'de Facebook sayfasında Trump'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafta Trump'ın cep telefonu duvar kağıdı da görünüyor.