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Donald Trump mı Kamala Harris mi? Anketlerde bir ilk: Salıncak eyaletlerde neler oluyor?

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimine geri sayım devam ederken son anketler yayımlandı. The Economist eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın ağustostan bu yana ilk kez öne geçtiğine dikkat çekerken Washington Post ise yedi salıncak eyalete dikkat çekti. Peki, yarışı kim önde götürüyor? İşte, ABD seçiminden son gelişmeler….

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 14:51 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 14:55
Donald Trump mı Kamala Harris mi? Anketlerde bir ilk: Salıncak eyaletlerde neler oluyor?

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ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine 15 günden az bir süre kala yeni anketler yayımlanmaya devam ediyor. Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Kamala Harris arasında yarış çekişmeli sürerken The Economist ve Washington Post'tan dikkat çeken anketler geldi.

Eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala HarrisEski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris

THE ECONOMIST: TRUMP İLK KEZ HARRIS'İ GEÇTİ

İngiliz The Economist, eski Başkan Trump'ın ağustos ayından bu yana ilk kez ankette Harris'i geçtiğini belirtti. The Economist'in son tahminine göre Trump'ın Beyaz Saray'a dönme şansı yüzde 54.

The EconomistThe Economist

SEÇİM DEĞİL YAZI TURA

Seçimin "yazı tura" atmaya benzediğini belirten The Economist, son dönemde Trump'ın lehine ağırlık kazandığını vurguladı.

HARRIS'İN OYLARI İKİ AYDIR SABİT

Temmuz ayında Demokratların adaylığının mevcut Başkan Joe Biden'dan alınıp Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredilmesi ile Demokrat Parti'nin anketlerinde ciddi bir yükselme görülmüştü. Öte yandan Harris'e yönelik destek iki aydır sabitken Trump'ın oylarının ise arttığı görüldü.

Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, ReutersBaşkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Reuters

Donald Trump mı Kamala Harris mi? Anketlerde bir ilk: Salıncak eyaletlerde neler oluyor?

TRUMP DA HARRIS DE FARK ATAMIYOR

Washington Post'un anketlerine göre ise ne Trump ne de Harris yedi salıncak eyaletin hiçbirini iki puan birden önde götüremiyor.

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PENSİLVANYA DÖNÜM NOKTASIYDI

2024 seçimlerinin en önemli eyaleti Pensilvanya. Pensilvanya 2020 seçiminde de dönüm noktası olmuştu.

Trump 2016'da 1988'den bu yana Pensilvanya'da seçimi kazanan ilk Cumhuriyetçi başkan adayı olmuştu. 50 binden fazla oy farkıyla kazanan Trump eyaletin büyük bölümünden oy almıştı. Cumhuriyetçilerin kırsal ve orta büyüklükteki şehirlerde 2012'de aldığı farkı neredeyse iki katına çıkarmıştı.

Donald TrumpDonald Trump

2020'DE NELER OLDU?

Biden 2020'de Philadelphia ve Pittsburgh gibi kentsel alanlarda ve banliyölerde Hillary Clinton'dan daha iyi performans göstererek eyaleti Demokratlara döndürmüştü. Trump orta büyüklükteki şehirlerde kazanımlarını koruyup kırsalda artırsa da bu yeterli olmamıştı.

2024'ÜN KİLİDİ PHIADELPHIA'DA MI?

2024'te Philadelphia bir kez daha önemli olacak. Pensilvanya'nın küçük şehirleri ve kırsal ilçeleri daha az önemli değil. Trump, özellikle Pittsburgh ve Harrisburg arasındaki kırsal ilçelerde, bu alanlardaki marjlarını genişleterek 2020'de eyaleti neredeyse ele geçirdi.

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İşte, seçimin kaderini değiştirebilecek salıncak eyaletler…

Phiadelphia

Georgia

Kuzey Karolina

Michigan

Arizona

Wisconsin

Nevada

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