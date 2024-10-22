Donald Trump mı Kamala Harris mi? Anketlerde bir ilk: Salıncak eyaletlerde neler oluyor?

Washington Post'un anketine göre Philadelphia'da 2012'den 2016'ya Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki geçiş

Washington Post'un anketlerine göre ise ne Trump ne de Harris yedi salıncak eyaletin hiçbirini iki puan birden önde götüremiyor.

TRUMP DA HARRIS DE FARK ATAMIYOR

PENSİLVANYA DÖNÜM NOKTASIYDI

2024 seçimlerinin en önemli eyaleti Pensilvanya. Pensilvanya 2020 seçiminde de dönüm noktası olmuştu.

Trump 2016'da 1988'den bu yana Pensilvanya'da seçimi kazanan ilk Cumhuriyetçi başkan adayı olmuştu. 50 binden fazla oy farkıyla kazanan Trump eyaletin büyük bölümünden oy almıştı. Cumhuriyetçilerin kırsal ve orta büyüklükteki şehirlerde 2012'de aldığı farkı neredeyse iki katına çıkarmıştı.

Donald Trump

2020'DE NELER OLDU?

Biden 2020'de Philadelphia ve Pittsburgh gibi kentsel alanlarda ve banliyölerde Hillary Clinton'dan daha iyi performans göstererek eyaleti Demokratlara döndürmüştü. Trump orta büyüklükteki şehirlerde kazanımlarını koruyup kırsalda artırsa da bu yeterli olmamıştı.

2024'ÜN KİLİDİ PHIADELPHIA'DA MI?

2024'te Philadelphia bir kez daha önemli olacak. Pensilvanya'nın küçük şehirleri ve kırsal ilçeleri daha az önemli değil. Trump, özellikle Pittsburgh ve Harrisburg arasındaki kırsal ilçelerde, bu alanlardaki marjlarını genişleterek 2020'de eyaleti neredeyse ele geçirdi.

İşte, seçimin kaderini değiştirebilecek salıncak eyaletler…

Phiadelphia

Georgia

Kuzey Karolina

Michigan

Arizona

Wisconsin

Nevada