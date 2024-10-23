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İsrail’i karıştıran klip! Herzi Halevi alay konusu oldu: Ordudan kanala açık tehdit

Soykırım ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yi alaya alan 11 saniyelik klip İsrail’i karıştırdı. İsrail kanalı Kanal 14’ün yayımladığı ve Halevi’nin cephede çığlık attığı montaj görüntülerin yer aldığı klip gündeme damga vurdu. Görüntülerin viral olmasının ardından İsrail ordusundan Kanal 14’e açık tehdit geldi.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 15:51 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 16:13
İsrail’i karıştıran klip! Herzi Halevi alay konusu oldu: Ordudan kanala açık tehdit

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İsrail'de parçalanma devam ediyor. Aşırı sağcı televizyon kanalı Kanal 14'ün salı akşamı yayımladığı klip parçalanmayı bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail'in soykırım ordusundan kanala açık tehdit geldi.

İsrail'i karıştıran klip!

İSRAİL'İ KARIŞTIRAN KLİP

İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile dalga geçen klip gündeme damga vurdu. Montaj klipte Halevi'nin bir askerin kolundaki resmi olmayan peçi sokup cebine koyduğu görülüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile dalga geçen klip gündeme damga vurdu, Takvim ekran görüntüsüİsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile dalga geçen klip gündeme damga vurdu, Takvim ekran görüntüsü

GENELKURMAY BAŞKANI HALEVİ ALAY KONUSU

"Genelkurmay Başkanı Mesih'in peçini gördüğünde" başlıklı montaj klipte Halevi'nin gözlerinin büyüdüğü ve çığlık attığı görülüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile dalga geçen klip gündeme damga vurdu, Takvim ekran görüntüsüİsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile dalga geçen klip gündeme damga vurdu, Takvim ekran görüntüsü

SOYKIRIM ORDUSUNDAN İSRAİL KANALINA AÇIK TEHDİT

Sosyal medyada yayımlanan ve binlerce kez görüntülenen klibin ardından İsrail resmen karıştı. Klibin ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) harekete geçti.

İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile dalga geçen klip gündeme damga vurdu, Takvim ekran görüntüsüİsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile dalga geçen klip gündeme damga vurdu, Takvim ekran görüntüsü

IDF Sözcüsü Daniel Hagari tarafından yazılan ve Kanal 14 açıkça hedef alan açıklamada "Dün gece Kanal 14'te yayınlanan ve IDF'ye zarar veren kışkırtıcı ve iftira niteliğinde içerikler içeren videonun ardından sizinle iletişime geçiyorum. İsrail Devleti'ndeki bir medya kanalının bir savaş sırasında IDF'ye karşı kışkırtıcı içeriklere platform sağlaması düşünülemez." ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile dalga geçen klip gündeme damga vurdu, Takvim ekran görüntüsüİsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile dalga geçen klip gündeme damga vurdu, Takvim ekran görüntüsü

Hagari'nin açıklamasında ayrıca "Ancak dün Kanal 14'te yayımlanan içerik kırmızı çizgiyi aşıyor. Bu, bir savaş sırasında IDF ve komutanlarının kasıtlı olarak kışkırtılması ve aşağılanmasıdır. Ne yazık ki, Kanal 14'ün IDF'ye karşı bu tür eylemlerde bulunması ilk kez değil." ifadeleri yer aldı.

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