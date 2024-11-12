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ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" davasında karar 19 Kasım'a ertelendi

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın mayısta suçlu bulunduğu "sus payı" davasındaki mahkumiyetinin iptali kararı 19 Kasım'a ertelendi. Yargıç Juan Merchan, avukatlar ve savcılığın işlemleri bir hafta erteleme talebini onayladı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 22:32 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 22:32
ABD Başkanı Trump’ın sus payı davasında karar 19 Kasım’a ertelendi

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New York'ta davaya bakan Yargıç Juan Merchan, Trump'ın avukatları ile Manhattan bölge savcılığının, davadaki işlemlerin bir hafta ertelenmesi konusundaki anlaşmasını onayladı.

9 KASIM'A KADAR ERTELEMEYİ KABUL ETTİ

Yargıç Merchan, Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçim zaferinin davaya nasıl etki edeceği konusunda avukatlara yeni argümanlar sunabilmeleri için "sus payı" davasındaki işlemleri 19 Kasım'a kadar ertelemeyi kabul etti.

Bugün, Yargıç Merchan'ın, ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu yaz Trump'ın başkanlık dokunulmazlığına dair verdiği karara dayanarak, "sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın mahkumiyetinin bozulup bozulmayacağına karar vermesi bekleniyordu. Mahkemeye sunulan dilekçeye göre, Trump'ın avukatı Emil Bove, "Başkan Trump'ın yönetme yeteneğine yönelik anayasal engellerden kaçınmak için" mahkemeden, Trump hakkındaki mahkumiyet kararının önce askıya alınmasını, ardından tamamen iptal edilmesini talep etmişti.

TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI

Seçimlerden zaferle ayrılan ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığı tarafından, 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e yasa dışı "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında suçlanmıştı. Büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanan Trump, suçlamaları reddetti. 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanan Trump, 6 hafta süren duruşmaların ardından, 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

TRUMP'IN ALACAĞI CEZA 26 KASIM'DA AÇIKLANACAK

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınına katılımı ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla ilgili bazı konularda dokunulmazlık hakkı olduğuna karar verdi. Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna, ancak özel davranışları için bu dokunulmazlığın geçerli olmadığına hükmetti.

Bu kararın ardından, New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın sus payı davasının 5 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinin ardından 26 Kasım'a ertelendiğini duyurmuştu. Yargıç Merchan, 19 Kasım'da, sus payı davasının iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek. Eğer dava iptal edilmezse, Trump'ın alacağı ceza 26 Kasım'da açıklanacak.

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