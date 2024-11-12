ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" davasında karar 19 Kasım'a ertelendi

TRUMP'IN ALACAĞI CEZA 26 KASIM'DA AÇIKLANACAK

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınına katılımı ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla ilgili bazı konularda dokunulmazlık hakkı olduğuna karar verdi. Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna, ancak özel davranışları için bu dokunulmazlığın geçerli olmadığına hükmetti.

Bu kararın ardından, New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın sus payı davasının 5 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinin ardından 26 Kasım'a ertelendiğini duyurmuştu. Yargıç Merchan, 19 Kasım'da, sus payı davasının iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek. Eğer dava iptal edilmezse, Trump'ın alacağı ceza 26 Kasım'da açıklanacak.