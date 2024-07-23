Donald Trump mı Kamala Harris mi? The Economist anket sonuçlarını yayımladı: Zamanı ve karizması yok

Biden ve Trump, 27 Haziran'da CNN'de yayımlanan TV karşılaşmasına katılmış ve Biden, hezimetle sonuçlanan yayının ardından adaylığı bırakması için büyük baskıya uğramıştı.

TRUMP FARK ATIYOR

27 Haziran'dan sonra Trump anketlerde Biden'a resmen fark atmaya başlamıştı. CNN karşılaşmasından önce düzenlenen anketlerde Trump Biden'ın yüzde 45'e yüzde 44 oranı ile yalnızca bir puan önündeyken Kamala Harris'in ise yüzde 48'e 42 ile altı puan önündeydi. 27 Haziran'dan bu yana Harris'in bu farkı yüzde 48'e yüzde 45 ile yüzde üçe düşürdü.

The Economist, Biden'ın genç, siyahi seçmen karşısında çuvalladığını belirtirken Demokratların Trump'tan 18 yaş küçük olan ilk siyahi ve Asyalı kadın Harris'in parti tabanını yeniden harekete geçireceğini umduğunu vurguladı.

MICHELLE OBAMA HARİÇ HERKES KAYBEDİYOR

Olası Demokrat adaylar ile Trump'ı karşı karşıya getiren çok sayıda anket uygulanırken The Economist, bu anketlerde eski Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama hariç herkesin kaybettiğini belirtti.