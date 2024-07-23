Trump ilk kez anlattı: Biden ile telefon görüşmesinde ne konuştular? Suikast girişiminden sonra ajanlarla sedye kavgası

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump , Pensilvanya mitinginde kendisine düzenlenen suikast girişiminin ardından verdiği yeni röportajında Başkan Joe Biden ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Eski başkan, Biden ile yaptığı sohbeti "hoş bir sohbet" olarak nitelendirdi.

Biden ile yaptığı telefon görüşmesini Fox News sunucusu Jesse Watters'a anlatan Trump "Bana 'Sağa döndüğün için şanslısın' dedi" şeklinde konuştu.

"BENİ SEDYEYE YATIRMAK İSTEDİLER"

Cumartesi günü yapılan fakat pazartesi günü yayımlanan röportajda Trump, keskin nişancının kurşununun kulağını sıyırıp geçmesinin ardından sedyeyle taşınması yönündeki emirleri reddettiğini de söyledi. Trump, "Beni bir sedyeye koymak istediler. Bir sedyeleri vardı ve beni sedyeye koymakj istediler. Ben 'Sedyeye yatmayacağım' dedim" şeklinde konuştu.

Trump, silah sesleri duyulduktan hemen sonra kendisini saran Gizli Servis ajanlarının ilk başta karnından vurulduğunu zannettiklerini söyledi.

AJANLARLA SEDYE KAVGASI

Trump, sedyeyi reddetmesinin ajanların üzerine yattığı sırada "küçük bir tartışmaya" yol açtığını söyledi ve "'Sana söylüyorum, iyiyim. İyiyim. Ayağa kalkacağım. Kalkmak istiyorum. Sedyeyle çıkarılmayacağım' dedim" dedi.

Vurulan sağ kulağının durumunun iyi olduğunu ve çok daha iyiye gittiğini söyleyen Trump, "Küçük bandajlara geçtik ama çok kötüydü" dedi.

"BIDEN'I MUAYENE ETSİNLER"

Trump, ayrıca, Beyaz Saray'ın fiziksel ve ruhsal gerilemesini örtbas etmeye çalışıp çalışmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti ve "Bence birisi buna bakmalı. Bakın, Amerikan halkına yalan söyleyen insanlar vardı. Ve size şunu söyleyeyim, doktorlarına bir bakmalısınız, çünkü doktorları ona bu harika raporu vermeye devam ediyor." dedi.

Trump, "Ben doktor değilim ama geçen gün [Biden'ı] gördüm, Air Force One'a binerken çocukların merdivenlerinden çıkamıyordu."dedi.