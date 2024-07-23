Filistin örgütü ve siyasi partisi Fetih Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Aloul, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Filistin İslamcı hareketi Hamas'ın üst düzey üyesi Musa Ebu Marzuk

Filistinli gruplar salı sabahı Çin 'de Pekin Deklarasyonu'nu imzalayarak bölünmüşlüklerini sona erdirme ve Filistin birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

HAMAS VE EL FETİH İMZAYI ATTI

Çin devlet televizyonu CCTV, bildirinin 21-23 Temmuz tarihlerinde Pekin'de düzenlenen gruplar arası uzlaşı diyaloğunun kapanış töreninde imzalandığını bildirdi.

CGTN'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, El Fetih ve Hamas'ın liderlerinin de aralarında bulunduğu 14 Filistinli grubun, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin de hazır bulunduğu basın mensuplarıyla bir araya geldiği belirtildi.

FİLİSTİN'DE SAVAŞ SONRASINA HAZIRLIK

Filistinli gruplar Çin Dışişleri Ba-kanı Wang Yi ile bir araya gelerek ulusal birlik hükümeti kurulmasını öngören Pekin Deklarasyonu'na imza attı. Konferansa katılan El Fetih lider-lerinden Abdul Fettah Davla ve Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzuk, yaptıkları ilk açıklamalarda 17 yıllık iç bölünmeyi bitirmeyi hedefleyen anlaşmayı kutladı ve birlik çağrısı yaptı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de imzalanan mutabakatın, Gazze'de savaş sonrası oluşturulacak geçiş hükümetinin altyapısını oluşturduğunu söyledi.

Hamas ve Fetih harelet,, yaklaşık 17 yıldır devam eden anlaşmazlıkları sona erdirmek amacıyla uzlaşı çabalarını görüşmek üzere nisan ayında Çin'de bir araya gelmişti.

DIŞİŞLERİNDEN MEMNUNİYET MESAJI

Dışişleri Bakanlığından Filistinli grupların kabul ettikleri bildiriye yönelik memnuniyet mesajı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Hükümetinin daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Filistinlilerarası uzlaşı sürecine ÇHC'nin katkılarını takdirle karşılıyoruz. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda, Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır. Pekin'de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.

DOĞU'DA FİLİSTİN BİRLİĞİ BATI'DA SOYKIRIM PLANI

Filistinli gruplar Çin'de anlaşma imzalarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Washington'da görüşmeler yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün ABD Kongresi'ne hitap etmesi bekleniyor.

GİZLİ GÖRÜŞME İFŞA OLDU

ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrası döneme ilişkin planları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

ABD, İSRAİL VE BAE'DEN GAZZE TOPLANTISI

ABD'de yayın yapan "Axios" sitesinin iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD, İsrail ve BAE'nin geçen hafta perşembe günü Abu Dabi'de, İsrail'in saldırıları sonrası "Gazze'ye yönelik planları görüşmek üzere gizli bir toplantı düzenlediği" iddia edildi.

Haberde, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in katıldığı belirtildi.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR BİRLİK MESAJI VERDİ

Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki tüm güçlerin "kapsamlı bir ulusal birliğe" ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya "varmak üzere" olduklarını duyurmuştu.

Pekin'deki toplantılara Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin bulunduğu 14 grup katılmıştı.