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Biden çekildi Demokrat Parti ikiye bölündü! Kamala Harris'in adaylığına hangi isimler karşı çıkıyor? Harris dışında olası adaylar kimler?

ABD'de seçim yarışı kızıştı. ABD Başkanı Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığı ön plana çıkarken Demokrat Parti ikiye bölündü. Harris'in olası başkanlık adaylığına sessiz kalanlar arasında partinin güçlü isimleri bulunuyor. Peki, Biden’ın çekilme kararı alarak Harris’e destek veren açıklamasından sonra Demokrat Partililerden kimler sessiz kaldı, kimler desteğini açıkladı? Harris'in dışında olası diğer adaylar kimler? İşte Harris'in adaylığı konusunda yaşanan tartışmalar ve olası Demokrat Parti adayları...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 08:12 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 12:21
Biden çekildi Demokrat Parti ikiye bölündü! Kamala Harris’in adaylığına hangi isimler karşı çıkıyor? Harris dışında olası adaylar kimler?

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıklamasının ardından, Harris'e destekte bulunanların yanında adaylığı için sessiz kalanlar da oldu. Peki, Harris dışında olası diğer adaylar kimler?

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary ClintonEski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton

DEMOKRAT PARTİ NE DÜŞÜNÜYOR?
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, yaptıkları yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde çok büyük başarılar kaydettiğini belirttikleri Joe Biden'a teşekkür etti ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek verdiklerini bildirdi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Biden'ın her Amerikalının minnettarlığını hak ettiğini belirterek, "Demokrasi, ittifaklar, ekonomik adalet ve gezegenimizin geleceği için şimdi Donald Trump'ı yenen tek kişiyi dinleme ve Başkan Yardımcısı Harris'i sonraki ABD Başkanı yapabilmek için Başkan Biden'a katılma zamanı. Vicdan sahibi hiçbir vatandaş kenarda kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı John KerryEski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry

Senatör Elizabeth Warren, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın 5 yılda birçok başarıya imza attığını belirterek, Biden'ın 2020'de Trump'ı yendiğini ve 2024'te bunun için tekrar bir şans verdiğini ifade etti.

Senatör Elizabeth WarrenSenatör Elizabeth Warren

Warren, Biden'ın özverili tutumunun bir hediye olduğunu ve boşa harcanmaması gerektiğini kaydederek, "Başkanlık için Kamal Harris'i destekliyorum." ifadesini kullandı.

Kamala HarrisKamala Harris

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Haley Stevens da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'a liderliği ve ABD halkına hizmeti için teşekkür ederek, Harris'i destekleyeceğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini resmen duyurdu

California Temsilcisi Mike Levin da X sosyal medya hesabında, Harris'in ülkeyi ileri taşıyacak ve Trump'ı yenecek doğru kişi olduğunu belirtti.

Delaware Temsilcisi Lisa Blunt Rochester de yaptığı yazılı açıklamada, Harris'ten daha donanımlı daha iyi bir kişi ya da lider olmadığını vurguladı.

California Temsilcisi Salud Carbajal da Harris için "yönetimde önemli bir ses olarak kendini kanıtlamış bir lider" nitelendirmesi yaparak, onu Demokrat Parti'nin gelecek süreçteki adayı olarak tamamen desteklemekten onur duyduğunu belirtti.

Washington Senatörü Patty Murray ise Biden'ın "meşaleyi devretme isteğine" saygı duyduğunu ve başkanlık için yüzde yüz Harris'i desteklediğini vurguladı.

Minnesota Temsilcisi Ilhan Omar Minnesota Temsilcisi Ilhan Omar

Minnesota Temsilcisi Ilhan Omar de Biden'a teşekkür ederek, Demokratların adayı olarak Harris'i desteklemek ve kasımda Trump'ı yenmek için onunla çalışmak için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

New York'tan Demokratik adaylara yıllardır yüz binlerce dolar bağışta bulunan Betty Cotton da Biden'ın cesur bir karar verdiğini belirterek, Harris'in harika olacağını ifade etti.

Kamalara HarrisKamalara Harris

MoveOn adlı yenilikçi yatırım organizasyonu da Biden'ı desteklemek için on milyonlarca dolar yatırım yaptı ve Harris'in seçilmesi için de destekte bulunacağını belirtti. Organizasyon yöneticisi Rahna Epting, yaptığı açıklamada, "Bu seçimi kazanmak ve geleceğimizi korumak için kararlılığımızı paylaşanların, Harris'in kazanması sağlamak ve Trump'ı durdurmak için ellerinden geleni yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

AAPI Zafer Vakfı Kurucusu Shekar Narasimhan da Demokrat adaylara ve Biden'a seçim kampanyalarında milyonlarca bağış yaptı. Narasimhan, X sosyal medya hesabında, Harris'i desteklemekten onur duyduğunu dile getirdi.

Kongre İspanyol Grubu, Temsilciler Meclisi Demokrat Grubu Başkan Yardımcısı Ted Lieu, Kongre Yenilikçi Grup Temsilcisi Pramila Jayapal, Kongre Siyahi Grubu, Biden'ın kampanya eş başkanı Jim Clyburn, Delaware Senatörü Chris Coons, Temsilciler Meclisi Üyesi Jared Huffman, Temsilciler Meclisi Üyesi Hillary Scholten, California Temsilcisi Robert Garcia, Michigan Temsilcisi Debbie Dingell, Ohio Temsilcisi Emilia Sykes, California Senatörü Alex Padilla, California Temsilcisi Adam Schiff, Oregon Temsilcisi Val Hoyle, Temsilci Jamie Raskin, New Jersey Temsilcisi Andy Kim, Hawaii Senatörü Mazie Hirono ve Wisconsin Senatörü Tammy Baldwin de Harris'i destekleyenler arasında yer aldı.

HARRİS'E DESTEK KONUSUNDA KİMLER SESSİ KALDI?
Eski ABD Başkanı Barack Obama yazılı açıklamasında, ABD tarihinin en önemli başkanlarından biri olduğunu belirttiği Biden'ın bu seçimde de risklerin farkında olduğunu ifade etti fakat açık şekilde Harris'in adaylığına desteğini belirtmedi.

Eski ABD Başkanı Barack ObamaEski ABD Başkanı Barack Obama

Obama, "Gelecek günlerde biraz bilinmeyen sularda yüzeceğiz ancak parti liderlerimize güvenim sonsuz." mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 22 yıldır Biden ile çalışmanın "bir onur olduğunu" ifade ederek, gelecek 6 ay boyunca Biden ile çalışma konusunda istekli olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony BlinkenABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Blinken, Biden'ın "tarihi başarılara imza attığını ve ABD'nin dünyada liderliğini restore ettiğini" ifade ettiği paylaşımında, Kamala Harris'e destek konusunda sessiz kaldı.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Harris'e destek konusunda sessiz kalanlar arasında yer aldı.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biden her zaman ülkeyi öncelikli tutan bir vatanseverdir." ifadesini kullanarak Biden'a minnettar olduğunu kaydetti ancak Harris'e ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, X hesabında yaptığı paylaşımda, Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından görevinin, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçilmesine engel olmak olduğunu belirtirken, Harris'e destek konusunda sessiz kaldı.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ise Biden'ın başkanlık sürecindeki faaliyetlerini takdir ettiğini ve aldığı kararın "zor olduğunu" ifade ettiği X paylaşımında, Harris konusunda yorumda bulunmadı.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem JeffriesTemsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries de X hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın ABD tarihinin en başarılı başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Biden'ın liderliğinde bugün ülke daha iyi konumda. Sonsuza kadar minnettarız." değerlendirmesinde bulundu ancak Harris'e ilişkin destek mesajı vermedi.

Demokrat Partiden Senatör Cory Booker ise X'te yaptığı açıklamada, Biden'ın başkanlık döneminde yaptıklarına duyduğu minneti dile getirirken, Harris'e ilişkin bir değerlendirme yapmadı.

HANGİ İSİMLER GÜNDEMDE?

Joe Biden adaylıktan çekildi

BIDEN'DAN SONRA KİM ADAY OLACAK?

ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden'ın çekilme kararının ardından, 19-22 Ağustos'taki Demokratik Ulusal Komitesinde (DNC) belirlenecek Demokrat Parti başkan adaylığı için Harris'in yanı sıra farklı isimler de dillendirilmeye başlandı.

BBC'nin haberine göre bu isimler arasında Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, Pete Buttigieg, Josh Shapiro, JB Pritzker ve Joe Manchin öne çıkıyor.

GRETCHEN WHITMER

Michigan'da iki dönemdir Valilik görevini yürüten Whitmer, gitgide popülerleşen Demokratlar arasında yer alıyor. Birçok uzman, Whitmer'in 2028'de başkanlık için aday olacağını düşünüyor.

Geçmişte Biden için kampanya yürüten ve siyasi hedeflerini açıkça dile getiren Whitmer, New York Times'a verdiği demeçte, 2028'de X kuşağından bir başkan görmek istediğini söyledi ancak bu rolü kendisinin üstlenebileceğini dile getirmekten kaçındı.

Whitmer, 2022'de Michigan Demokratlarının, eyaletin yasama meclisini ve vali konağını kontrol etmesini sağlayan bir kampanyaya liderlik etti.

Michigan'da kürtaj hakkı ve silah güvenliği önlemlerinin alınması da dahil bir dizi politikanın hayata geçirilmesini sağlayan Whitmer, Biden'ın adaylıktan çekilmesinden sonra "Demokratları seçmek ve Donald Trump'ı durdurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." açıklamasını yaptı ancak Harris'e açıkça destek vermedi.

GRETCHEN WHITMERGRETCHEN WHITMER

GAVIN NEWSOM

California Valisi Newsom'un 2028'de olası başkan adayı olarak ismi listelerde geçse de birçok Demokrat uzman, Newsom'un şu anda da Biden'ın yerine geçebileceği görüşünde.

Newsom, muhafazakar medyada partinin önemli bir elçisi olarak son yıllarda öne çıktı, geçen yıl Florida Valisi Ron DeSantis ile münazara yaparak ulusal imajını geliştirdi.

Biden'ı yarıştan çekildiği açıklamasını yapmadan önce destekleyen Newsom, açıklamanın ardından ABD Başkanını "özverili" bir başkan olarak nitelendirdi.

Öte yandan Newsom da Harris'e destek vereceğine dair açıklama yapmadı.

GAVIN NEWSOMGAVIN NEWSOM

PETE BUTTIGIEG

ABD Ulaştırma Bakanı Buttigieg'in de başkanlık hayalleri olduğu konuşuluyor. 2020'de başkanlığa adaylığını koyan Buttigieg, Biden yönetiminin de en iyi iletişimcilerinden biri olarak görülüyor.

Bakanlığı süresinde birkaç kamusal krizi yöneten Buttigieg, X sosyal medya hesabından, Biden'ın ABD tarihindeki en iyi ve en önemli başkanlar arasındaki yerini aldığını belirtti. Ancak Buttigieg, Harris'i destekleyeceğine dair herhangi bir yorumda bulunmadı.

PETE BUTTIGIEGPETE BUTTIGIEG

JOSH SHAPIRO

Daha önce Pensilvanya eyaletinin başsavcısı olarak görev yapan Shapiro, 2022'de eyaletin valisi olarak seçildi.

Philadelphia'daki çöken köprüyü hızla yeniden inşa etmesiyle ulusal çapta dikkati çeken Shapiro'nun bu başarısı, birçok kişi tarafından "siyasi zafer" olarak görülürken, 2028 başkan adaylığında öne çıkan isimler arasında yer almasını sağladı.

ABD Başkanı Biden'ın seçim yarışından çekildiğini açıklamasının ardından Biden'ı, "modern tarihin en önemli başkanlarından" biri olarak nitelendirdi ancak bundan sonraki süreç hakkında bir açıklamada bulunmadı.

JOSH SHAPIROJOSH SHAPIRO

JB PRITZKER

Hyatt otel zincirlerinin varisi milyarder iş insanı Pritzker, son yıllarda Trump'a karşı çıkarak ve Biden'ı savunarak öne çıktı.

Pritzker, canlı yayındaki tartışmadan sonra Trump'ı "yalancı" ve "sadece kendisini düşünen 34 suçtan hüküm giymiş bir suçlu" olarak nitelendirdi.

JB Pritzker, Whitmer gibi kürtaj hakları ve silah kontrolü gibi Demokratların gündem maddelerini destekleyenler arasında.

Pritzker, Biden'ın seçim yarışından çekilme kararına ilişkin henüz yorum yapmadı.

JOE MANCHIN

Kendisini daha önce "bağımsız Demokrat" şeklinde tanımlayan ve mayısta Demokrat Partiden ayrılan West Virginia Senatörü Manchin'in de başkan adaylığını ciddi şekilde düşündüğü belirtiliyor.

Manchin'in eski iletişim danışmanı olan Jonathan Kott, ABD basınına yaptığı açıklamada, West Virginia Senatörünün Demokrat Partinin başkan adayı olarak yarışta yer almayı "ciddi olarak düşündüğünü" söyledi.

Manchin, Biden'a daha önce yarıştan vazgeçmesi çağrısı yapmıştı.

JOE MANCHINJOE MANCHIN

OLASI DİĞER ADAYLAR KİMLER?

Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından aday olabilecek kişiler arasında Kentucky Valisi Andy Beshear, Maryland Valisi Wes Moore, Senatörler Amy Klobuchar ve Cory Booker da yer alıyor.

Georgia Senatörü Raphael Warnock'un adı da Biden'ın yerini alabilecek isimler arasında zikredilmişti.

Geçen hafta yapılan Reuters-IPSOS anketi, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'a karşı galip gelebilecek tek kişinin eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama olabileceğini ortaya koymuştu. Ancak Michelle Obama, başkanlık seçimlerine girme arzusu olmadığını defalarca tekrarlamıştı.

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