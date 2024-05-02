Donald Trump demans mı oldu? İngiliz basını bu iddia ile çalkalanıyor! ABD seçimlerinde iki unutkan adam: Biri Joe Biden diğer eski başkan

ABD 'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump hakkında gündeme damga vuran bir iddia ortaya atıldı.

Hakkındaki sus payı davası devam eden Donald Trump 'ın mahkemedeki davranışlarının ardından "temel işlevleri sürdürme" yeteneği sorgulanır hale geldi. The Mirror, bir psikoloğun Trump'ın davranışlarının demansı hatırlattığını öne sürdü.

BÜTÜN DURUŞMALARDA UYUYAKALDI

Manhattan Ceza Mahkemesi'ndeki muhabirler, Trump'ın mahkemeye çıktığı yedi günün en az beşinde savunma masasında uyuyakaldığını ve avukatları onu uyandırmaya çalışırken birkaç dakikada bir başını salladığını gördüklerini yazdı.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. John Gartner, The Mirror'a "Bunu kontrol edemiyor. Gün içinde kontrolsüz bir şekilde uykuya dalmak demans hastaları arasında çok yaygın olan bir şeydir." dedi.