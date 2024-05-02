SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Donald Trump demans mı oldu? İngiliz basını bu iddia ile çalkalanıyor! ABD seçimlerinde iki unutkan adam: Biri Joe Biden diğer eski başkan

Porno yıldızı Stormy Daniels’e ödediği sus payı davası devam ederken ABD eski başkanı Donald Trump hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Duruşmaların neredeyse tamamında uyuyakalan Trump’ın demans olduğu iddia ediliyor. ABD Kasım 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Beyaz Saray’daki koltuk için gafları ve unutkanlıkları ile gündemden düşmeyen ve Alzheimer olduğu düşünülen mevcut başkan Joe Biden ile demans olduğu iddia edilen Donald Trump yarışıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 13:22 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 13:24
Donald Trump demans mı oldu? İngiliz basını bu iddia ile çalkalanıyor! ABD seçimlerinde iki unutkan adam: Biri Joe Biden diğer eski başkan

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump hakkında gündeme damga vuran bir iddia ortaya atıldı.

TRUMP DEMANS MI OLDU?

Hakkındaki sus payı davası devam eden Donald Trump'ın mahkemedeki davranışlarının ardından "temel işlevleri sürdürme" yeteneği sorgulanır hale geldi. The Mirror, bir psikoloğun Trump'ın davranışlarının demansı hatırlattığını öne sürdü.

BÜTÜN DURUŞMALARDA UYUYAKALDI

Manhattan Ceza Mahkemesi'ndeki muhabirler, Trump'ın mahkemeye çıktığı yedi günün en az beşinde savunma masasında uyuyakaldığını ve avukatları onu uyandırmaya çalışırken birkaç dakikada bir başını salladığını gördüklerini yazdı.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. John Gartner, The Mirror'a "Bunu kontrol edemiyor. Gün içinde kontrolsüz bir şekilde uykuya dalmak demans hastaları arasında çok yaygın olan bir şeydir." dedi.

GÖRÜLMEMİŞ UYKU DÜŞKÜNLÜĞÜ

The Mirror Trump'ın sanık olduğu dava göz önüne alındığında adrenalin dolu olması ve uyuklamaması gerektiğini belirtirken Dr Gartner'ın "Adrenalin doğal stres tepkisi, bitkin olsak bile bize başka bir enerji artışı sağlayan bir tepkidir. Dolayısıyla bu pozisyonda olan herhangi biri, uyuyakalmanın ne kadar sıra dışı olduğunu görebilir." şeklindeki görüşlerini aktardı.

Dr. Gartner, ayrıca bir sanığı mahkemede uyuyakalmasının görülmemiş bir durum olduğunu vurguladı.

"BEYNİNİ KONTROL EDEMİYOR"

Trump, Kasım 2024'te porno yıldızı Stormy Daniel'a yapılan 130 bin dolarlık sus payı ödemesini gizlemek amacıyla ticari kayıtlarda tahrifat yapmakla ve 2016 başkanlık seçimlerini etkilemekle suçlanıyor. 34 ayrı ağır suçlama ile karşı karşıya olan Trump'ın "beynindeki bozulma" dolayısıyla uyku-uyanıklık fonksiyonları üzerindeki kontrolünü kaybettiği iddia ediliyor.

İKİ ADAY VAR BİRİ ALZHEIMER DİĞERİ DEMANS

ABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden ise Beyaz Saray'daki koltuğuna geçtiğinden bu yana gafları ve unutkanlıkları ile gündem oluyor.

Beyaz Saray'ın yolunu karıştıran, canlı yayında uyuyakalan, kürsüde defalarca kez ne konuşacağını unutan ve hatta skandal açıklamalar yapan, bazen ise aynı cümleyi çok kez tekrarlayan 81 yaşındaki Joe Biden'ın Alzheimer olduğu iddia ediliyor.

Demokratların adayı Biden ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump hakkında Alzheimer ve demans iddiaları havada uçuşurken Kasım 2024 seçimlerine hazırlanıyor.

Donald Trump eşi Melania’yı aldatıyor mu? Kirli çamaşırlar duruşmada ortaya çıktı: Stormy Daniels’tan Margo Martin’e eski başkanın aşk hayatı…
Donald Trump eşi Melania'yı aldatıyor mu? Kirli çamaşırlar duruşmada ortaya çıktı: Stormy Daniels'tan Margo Martin'e eski başkanın aşk hayatı…

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA