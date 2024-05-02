Donald Trump demans mı oldu? İngiliz basını bu iddia ile çalkalanıyor! ABD seçimlerinde iki unutkan adam: Biri Joe Biden diğer eski başkan

ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump hakkında gündeme damga vuran bir iddia ortaya atıldı.
ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump hakkında gündeme damga vuran bir iddia ortaya atıldı.
TRUMP DEMANS MI OLDU?
Hakkındaki sus payı davası devam eden Donald Trump'ın mahkemedeki davranışlarının ardından "temel işlevleri sürdürme" yeteneği sorgulanır hale geldi. The Mirror, bir psikoloğun Trump'ın davranışlarının demansı hatırlattığını öne sürdü.
BÜTÜN DURUŞMALARDA UYUYAKALDI
Manhattan Ceza Mahkemesi'ndeki muhabirler, Trump'ın mahkemeye çıktığı yedi günün en az beşinde savunma masasında uyuyakaldığını ve avukatları onu uyandırmaya çalışırken birkaç dakikada bir başını salladığını gördüklerini yazdı.
Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. John Gartner, The Mirror'a "Bunu kontrol edemiyor. Gün içinde kontrolsüz bir şekilde uykuya dalmak demans hastaları arasında çok yaygın olan bir şeydir." dedi.
GÖRÜLMEMİŞ UYKU DÜŞKÜNLÜĞÜ
The Mirror Trump'ın sanık olduğu dava göz önüne alındığında adrenalin dolu olması ve uyuklamaması gerektiğini belirtirken Dr Gartner'ın "Adrenalin doğal stres tepkisi, bitkin olsak bile bize başka bir enerji artışı sağlayan bir tepkidir. Dolayısıyla bu pozisyonda olan herhangi biri, uyuyakalmanın ne kadar sıra dışı olduğunu görebilir." şeklindeki görüşlerini aktardı.
Dr. Gartner, ayrıca bir sanığı mahkemede uyuyakalmasının görülmemiş bir durum olduğunu vurguladı.
"BEYNİNİ KONTROL EDEMİYOR"
Trump, Kasım 2024'te porno yıldızı Stormy Daniel'a yapılan 130 bin dolarlık sus payı ödemesini gizlemek amacıyla ticari kayıtlarda tahrifat yapmakla ve 2016 başkanlık seçimlerini etkilemekle suçlanıyor. 34 ayrı ağır suçlama ile karşı karşıya olan Trump'ın "beynindeki bozulma" dolayısıyla uyku-uyanıklık fonksiyonları üzerindeki kontrolünü kaybettiği iddia ediliyor.
İKİ ADAY VAR BİRİ ALZHEIMER DİĞERİ DEMANS
ABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden ise Beyaz Saray'daki koltuğuna geçtiğinden bu yana gafları ve unutkanlıkları ile gündem oluyor.
Beyaz Saray'ın yolunu karıştıran, canlı yayında uyuyakalan, kürsüde defalarca kez ne konuşacağını unutan ve hatta skandal açıklamalar yapan, bazen ise aynı cümleyi çok kez tekrarlayan 81 yaşındaki Joe Biden'ın Alzheimer olduğu iddia ediliyor.
Demokratların adayı Biden ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump hakkında Alzheimer ve demans iddiaları havada uçuşurken Kasım 2024 seçimlerine hazırlanıyor.