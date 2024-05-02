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Azerbaycan Türk dünyasını birleştiren markayı tanıtıyor! Türk devletleri için ‘Made in Turan’ geliyor

Azerbaycan’ın başkenti Bakü, Türk Devletleri Ekonomik Forumu 2024’e ev sahipliği yaparken Türk dünyasını birleştiren marka “Made in Turan”ı tanıtıyor. 2-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen zirvede Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ticaret hamleleri konuşulacak. Ayrıca, Türk dünyasından ülkelere ait markalarının uluslararası ortama entegre etmek üzere seçenekler üzerinde çalışılacak.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 14:31 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 16:34
Azerbaycan Türk dünyasını birleştiren markayı tanıtıyor! Türk devletleri için ‘Made in Turan’ geliyor

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Azerbaycan, başkent Bakü'de düzenlenen "Türk Devletleri Ekonomik Forumu-2024"te Türk dünyasını birleştirmeyi hedefleyen marka "Made in Turan"ı tanıtıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM) ve Türk Dünyası Tarım Birliği (TDTB) iş birliğiyle Bakü ev sahipliğinde ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpler Birliği Derneği (KOBSKA) ve Azerbaycan Franchise Derneğinin (AFA) ortak organizasyonuyla düzenlenen forumda "Made in Turan" markası tanıtılacak.

"MADE IN TURAN" GELİYOR

Bakü'de düzenlenen forumda, Türk devletlerinde üretilen ürünleri işaretlemek için kullanılacak olan "Made in Turan" markası tanıtılırken Türk dili konuşulan ülkeler arasındaki pazar ve yatırım fırsatları tartışılacak. Ayrıca, Türk devletlerine ait markaların uluslararası ortama entegre edilmesi için olası seçenekler üzerinde çalışacak.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, 2023Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, 2023

TÜRK DEVLETLERİNDE BİR İLK

Bakü'de düzenlenen forum, Türk devletleri arasında bir ilk olma niteliği taşırken ülkeler arasındaki mevcut pazar ve yatırım fırsatlarını incelemeyi, markaların uluslararası alana entegrasyonunu, şirketler arası ticari ilişkilerin geliştirilmesini, yabancı yatırımcıların ve şirketlerin çekilmesini desteklemeyi ve Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

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