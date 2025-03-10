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Papa Francis’in sağlık durumu nasıl? Vatikan'dan yeni açıklama geldi

Vatikan, 25 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumuyla ilgili güncel açıklamada bulundu. Çift taraflı zatürre teşhisi konulan Papa’nın klinik durumunun stabil olduğu belirtildi.

AA AA
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 23:31 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 23:31
Papa Francis’in sağlık durumu nasıl? Vatikan’dan yeni açıklama geldi

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Vatikan, geçen ay geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 25 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili bugünkü sağlık raporunu açıkladı.

Vatikan: Papa tedaviye iyi yanıt veriyor ve iyileşmeye devam ediyor. (Takvim.com.tr arşiv)Vatikan: Papa tedaviye iyi yanıt veriyor ve iyileşmeye devam ediyor. (Takvim.com.tr arşiv)

PAPA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Açıklamada, "Papa'nın klinik durumu stabil. Önceki günlerde gözlemlenen iyileşme hali devam etmekte. Bu durum, hem kan testleri hem de klinik bulgular ve ilaç tedavisine iyi yanıt vermesiyle doğrulandı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Bununla birlikte, klinik tablonun karmaşıklığı ve hastaneye yatış sırasında mevcut olan ciddi enfeksiyon göz önünde bulundurularak, ilaç tedavisinin hastane ortamında birkaç gün daha devam etmesi gerekecek." ifadesi kullanıldı.

Papa'nın günü dua ederek ve dinlenerek geçirdiği belirtildi.

Vatikan: Papa tedaviye iyi yanıt veriyor ve iyileşmeye devam ediyor. (Takvim.com.tr arşiv)Vatikan: Papa tedaviye iyi yanıt veriyor ve iyileşmeye devam ediyor. (Takvim.com.tr arşiv)

PAPA, 14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan: Papa tedaviye iyi yanıt veriyor ve iyileşmeye devam ediyor. (Takvim.com.tr arşiv)Vatikan: Papa tedaviye iyi yanıt veriyor ve iyileşmeye devam ediyor. (Takvim.com.tr arşiv)

Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurmuştu.

Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

Papa, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlamıştı. Katoliklerin ruhani liderinin durumu 4 Mart'tan bu yana stabil seyrederken, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı.

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