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İngilizlerden dikkat çeken analiz! NATO’dan AB liderlerine çağrı: Türkiye’ye ihtiyacımız var!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ‘Türkiye’ ile ilgili sözlerine yer veren İngiliz Financial Times analizinde Avrupa’nın güvenlik alanında Türkiye’ye ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 12:10
İngilizlerden dikkat çeken analiz! NATO’dan AB liderlerine çağrı: Türkiye’ye ihtiyacımız var!

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NATO, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa'nın güvenliğinden çekilmesiyle birlikte Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'ye ilişkilerini derinleştirme çağrısı yaptı.

Başkan Erdoğan ve Rutte (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan ve Rutte (Takvim Foto Arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN İLE İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, özel bir görüşmede yıllardır gergin olan ilişkilerin ardından AB liderlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile diyaloğu artırmaya çağırdı.

Başkan Erdoğan ve Rutte (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan ve Rutte (Takvim Foto Arşiv)

Görüşmeye ilişkin bilgi sahibi üç kişiye göre, Rutte, şubat ayının başlarında AB liderleriyle yaptığı özel bir öğle yemeğinde, Türkiye ile iş birliğinin artırılmasının önemini dile getirerek, toplantıda bulunanlara Ankara ile iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

Başkan Erdoğan ve Rutte (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan ve Rutte (Takvim Foto Arşiv)

Bu adım, AB'nin savunma kapasitesini güçlendirmek için Türkiye ile iş birliğini geliştirmeye çalıştığı bir döneme denk geldi.

Financial Times analizi (Ekran görüntüsü)Financial Times analizi (Ekran görüntüsü)

AB'NİN KITANIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA ÇABALARI

Financial Times'a göre, Trump'ın Avrupalı NATO müttefiklerine yönelik ABD güvenlik garantilerini geri çekme tehditleri, Rusya ile ilişkilerini iyileştirmesi ve Ukrayna'ya desteğini kesmesi AB ürküttü. Savunma harcamalarını artırma telaşının yanı sıra bazı AB liderleri, Norveç ve İngiltere gibi AB dışı ülkelerle "gönüllüler koalisyonu" içinde iş birliğini savundu.

Başkan Erdoğan ve Rutte (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan ve Rutte (Takvim Foto Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ayın başlarında Londra'da Avrupa'nın önde gelen askeri güçlerinin bir araya geldiği toplantıya katılarak Ukrayna'ya destek ve daha geniş kapsamlı savunma konularını görüştü.

AVRUPA TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ DUYUYOR

NATO genel sekreteri ocak ayında Avrupa parlamentosuna "AB dışındaki müttefiklerin AB savunma sanayi çabalarına dahil edilmesinin Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıdığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve Rutte (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan ve Rutte (Takvim Foto Arşiv)

Üst düzey bir AB yetkilisi Türkiye ile ilişkiler konusunda yaptığı açıklamada, "Bazı şeyler değişiyor. Belli bir noktada, geçmişteki sorunlara bakmaksızın, takımınızda kimi istediğinize karar vermelisiniz." sözlerini kullandı.

AVRUPALI LİDERLERİN ANKARA'YA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ

Yetkililere göre, Ankara ile daha fazla iş birliği sağlama çabası, aynı zamanda Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi de hedefliyor.

Başkan Erdoğan ve Rutte (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan ve Rutte (Takvim Foto Arşiv)

Financial Times'a göre, Türkiye bir AB aday ülkesi olsa ada bu süreç uzun süredir duraksamış durumda. AB, Yunanistan ile artan gerilim de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle güvenlik ve savunma alanındaki diyalog kanallarını askıya almıştı. Ancak birçok diplomatın Financial Times'a verdiği bilgilere göre, Trump'ın göreve gelmesi bakış açılarını değiştirdi.

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