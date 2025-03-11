İngilizlerden dikkat çeken analiz! NATO’dan AB liderlerine çağrı: Türkiye’ye ihtiyacımız var!

Bu adım, AB'nin savunma kapasitesini güçlendirmek için Türkiye ile iş birliğini geliştirmeye çalıştığı bir döneme denk geldi.

Financial Times 'a göre, Trump'ın Avrupalı NATO müttefiklerine yönelik ABD güvenlik garantilerini geri çekme tehditleri, Rusya ile ilişkilerini iyileştirmesi ve Ukrayna'ya desteğini kesmesi AB ürküttü. Savunma harcamalarını artırma telaşının yanı sıra bazı AB liderleri, Norveç ve İngiltere gibi AB dışı ülkelerle "gönüllüler koalisyonu" içinde iş birliğini savundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , bu ayın başlarında Londra'da Avrupa'nın önde gelen askeri güçlerinin bir araya geldiği toplantıya katılarak Ukrayna'ya destek ve daha geniş kapsamlı savunma konularını görüştü.

Başkan Erdoğan ve Rutte (Takvim Foto Arşiv)

Üst düzey bir AB yetkilisi Türkiye ile ilişkiler konusunda yaptığı açıklamada, "Bazı şeyler değişiyor. Belli bir noktada, geçmişteki sorunlara bakmaksızın, takımınızda kimi istediğinize karar vermelisiniz." sözlerini kullandı.

AVRUPALI LİDERLERİN ANKARA'YA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ

Yetkililere göre, Ankara ile daha fazla iş birliği sağlama çabası, aynı zamanda Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi de hedefliyor.