Elon Musk’ın seçim sonrası hisseleri tavan yaptı! Kasaya 26.5 milyar dolar daha aktı

ABD'li ünlü işadamı Elon Musk, Trump'a yatırım yaptı. Mitinglerine katıldı. Hopladı, zıpladı yerinde durmadı. Her gün bir seçmene 1 milyon dolar yolladı. Trump kazanınca da bu yatırımının meyvelerini topladı. Seçim sonrası Musk'ın şirketi Tesla yüzde 15'e yakın arttı. Bu yükselişle birlikte Musk'ın kasasına 26,5 milyar dolar daha aktı. Dünyanın en zengin insanı Musk'ın toplam serveti 290 milyar doları aştı. Öte yandan ABD'nin çiçeği burnunda Başkan Yardımcısı J.D. Vance (40), hayat hikayesiyle dikkat çekti. Vance, yazdığı "Hillbilly Elegy" (Dağ insanı Ağıdı) adlı kitabında işçi sınıfının sorunlarını dile getirdi. Bu kitabı sayesinde, emekçinin idolü haline geldi. O da bunu fırsata çevirdi. Trump'ın seçim kampanyalarında kürsüye geldi. 'Sakallı' olarak da bilinen Vance, özellikle işçi sınıfını destekleyen politikaları savunmasıyla dikkat çekti. ABD'nin iş kayıplarının yasadışı göçle ilişkili olduğunu iddia etti. Kırsal kesimdeki seçmenleri kendi saflarına çekmesini bildi. Böylece bir önceki döneminde işçi sınıfına mesafeli duran Trump'a seçmeleri yönlendirdi. Birçok eyalette Trump'ın oylarını yükseltti. Bu da büyük zaferi getirdi.

AİLEDEN BİRİ

Trump'ın zaferi sonrası torun Kai, kutlama amaçlı bir aile fotoğrafı paylaştı. First lady Melania'nın olmadığı karede Musk'ın oğlu X Æ A-12 ile birlikte yer alması dikkatlerden kaçmadı. Kai, paylaşıma "Tüm ekip" notunu yazdı.

TEBRİK TELEFONU

Başkan Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Trump'a yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini ilettiği belirtildi.

HARRIS'E SANDERS

Kamala Harris'in hezimetini Bağımsız Senatör Bernie Sanders değerlendirdi: "İşçi sınıfını terk eden Demokrat Parti, kendilerinin terk edildiğini göremedi" dedi.