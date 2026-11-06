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Doğu Akdeniz'de kablo gerilimi! Türkiye, Yunanistan ve GKRY'nin seyir duyurularını iptal etti

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Türk kıta sahanlığında izinsiz faaliyet yürütmeyi planlayan Fransız bayraklı araştırma gemisine ilişkin açıklama yaptı. Yunanistan ve GKRY'nin hukuka aykırı seyir duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiği bildirilirken, egemenlik haklarının korunmasındaki kararlılık vurgulandı.

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Doğu Akdeniz'de kablo gerilimi! Türkiye, Yunanistan ve GKRY'nin seyir duyurularını iptal etti

Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin, Türkiye'nin dış sınırlarını 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı içerisinde izinsiz kablo döşenmesine yönelik hukuka aykırı bir deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

YUNANİSTAN VE GKRY'NİN SEYİR DUYURULARI İPTAL EDİLDİ

Bakanlık, Yunanistan ve GKRY'nin söz konusu faaliyet amacıyla yayımladığı yetkisiz seyir ikaz duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiğini bildirdi.

Fransız bayraklı geminin Türk kıta sahanlığı sınırları içerisinde yürütmeyi planladığı faaliyet için uluslararası deniz hukuku uyarınca Türkiye'den alınması gereken izne ilişkin sürecin henüz tamamlanmadığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması (Görsel: Sosyal medya)Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması (Görsel: Sosyal medya)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN EGEMENLİK HAKLARI VURGUSU

Açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılığının tam olduğu belirtilirken, bölgede iş birliği, diyalog ve eş güdümü esas alan yaklaşımın sürdürüleceği ifade edildi.

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Doğu Akdeniz'de kablo gerilimi! Türkiye, Yunanistan ve GKRY'nin seyir duyurularını iptal etti-3 Doğu Akdeniz'de kablo gerilimi! Türkiye, Yunanistan ve GKRY'nin seyir duyurularını iptal etti-4 Doğu Akdeniz'de kablo gerilimi! Türkiye, Yunanistan ve GKRY'nin seyir duyurularını iptal etti-5
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