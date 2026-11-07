Temsilciler Meclisinde kazananı henüz belli olmayan 19 sandalyeye ilişkin oy sayımı sürüyor.

Buna göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar, şu ana kadar 254 sandalye kazanırken Cumhuriyetçiler ise 162 sandalyede kaldı.

Associated Press (AP) ajansının ulaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

3 Kasım'da ABD genelinde gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinde oy sayım süreci sürerken, Temsilciler Meclisindeki sandalyelerin 254'ünü Demokratik Parti, 162'sini ise Cumhuriyetçi Parti elde etti.

ABD'de oy sayımı devam ediyor. Fotoğraf: EPA

ABD'DE MAVİ DALGA

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi için biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiliyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

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