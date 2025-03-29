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Putin’in filosuna saldırı: Limuzini havaya uçtu! Suikast girişimi mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi araç filosuna ait olduğu düşünülen bir limuzin Moskova’nın ortasında havaya uçtu. Aracın içinde kimin olduğu henüz bilinmiyorken patlamaya ilişkin de açıklama yapılmadı. Patlama, Putin’e yönelik suikast girişimi mi?

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 14:12
Putin’in filosuna saldırı: Limuzini havaya uçtu! Suikast girişimi mi?

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi araç filosunun bir parçası olduğuna inanılan bir Aurus limuzini Moskova'da havaya uçtu.

Putin'in araç filosuna saldırı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırPutin'in araç filosuna saldırı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

PUTİN'İN LİMUZİNİ HAVAYA UÇTU

Görüntülerde 275.000 sterlin değerindeki Aurus Senat'ın Moskova'nın FSB gizli servisi Lubyanka karargahının hemen kuzeyindeki bir sokakta alevler içinde olduğu görülüyor.

Putin'in araç filosuna saldırı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırPutin'in araç filosuna saldırı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Arabanın Kremlin'in Cumhurbaşkanlığı Mülkiyet Yönetimi Departmanına ait araç filosunun bir parçası olduğu düşünülüyor. Görüntüler motor yangınının limuzinin iç kısmına yayıldığını gösteriyor.

Putin'in araç filosuna saldırı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırPutin'in araç filosuna saldırı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

İtfaiye gelene kadar yakındaki restoran ve barlardaki işçiler Sretenka Caddesi'ne akın ederek yardım etmeye çalıştı.

Yangın devam ederken, çevredekiler, tahrip olan aracın ön tarafından yükselen siyah dumanı şaşkınlıkla izlediler.

Putin'in araç filosuna saldırı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırPutin'in araç filosuna saldırı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Başka bir açıdan çekilen görüntülerde aracın arka kısmının da hasar gördüğü görüldü.

Putin'in araç filosuna saldırı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırPutin'in araç filosuna saldırı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

LİMUZİNİN İÇİNDE KİM VARDI?

Patlama sırasında Putin'in Cumhurbaşkanlığı Emlak Yönetimi Departmanına ait olduğu düşünülen aracı kimin kullandığına ilişkin bilgi verilmedi.

Aniden çıkan yangına neyin sebep olduğu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı ancak araçtakilerden yaralanan olmadı.

72 yaşındaki Putin, Rus yapımı arabaları sıklıkla kullanıyor ve limuzinlerini bazen deKuzey Kore lideri Kim Jong Un gibi isimlere hediye ediyor.

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