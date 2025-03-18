Ateşkesi bozan katil İsrail’in Gazze’ye saldırılarında çocuklar ölüyor!

Rişk, "İşgalci İsrail'in verdiği sözlere uymadığını, dünyanın ve arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini" aktardı. Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılarını "kendisini ülke içi krizlerden kurtarmak için" başlattığını belirten Rişk, "Netanyahu'nun savaşa dönme kararı, İsrailli esirlerin kurban edilmesi ve haklarında idam cezası verilmesi kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma yönelik Rişk, "Nazi-Siyonist vahşetinin ve sivillerin maruz kaldığı soykırımın" durdurulması çağrısı yaptı.

Rişk, arabulucu ülkelere de "Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasına vurduğu darbeyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaları, Gazze ve bölgedeki yangını körüklemekten Netanyahu'yu sorumlu tutmaları" çağrısında bulundu.

Hamas yetkilisi, İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağını belirterek, "Düşmanın müzakerelerle elde edemediğini, savaş ve yıkımla da başaramayacağını" kaydetti.