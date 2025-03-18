Ateşkesi bozan katil İsrail’in Gazze’ye saldırılarında çocuklar ölüyor!

Gazze Hükümeti Medya Ofisi katil İsrail'in Gazze'de soykırımı yeniden başlatmasıyla 5 saatte 322'den fazla Filistinli'nin öldürüldüğünü ya da kaybolduğunu duyurdu.
Ölenlerin arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu açıklanırken, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.
"KURTARMA EKİPLERİ SIKINTI ÇEKİYOR"
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedilmişti.
İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.
İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.
Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Hamas, "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" duyurdu.
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu gıda ve ilaç girişini engellemekle kalmadı Gazzeli çocukları uykularında bombalayarak öldürdü." ifadesini kullandı.
Rişk, "İşgalci İsrail'in verdiği sözlere uymadığını, dünyanın ve arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini" aktardı.
Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılarını "kendisini ülke içi krizlerden kurtarmak için" başlattığını belirten Rişk, "Netanyahu'nun savaşa dönme kararı, İsrailli esirlerin kurban edilmesi ve haklarında idam cezası verilmesi kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma yönelik Rişk, "Nazi-Siyonist vahşetinin ve sivillerin maruz kaldığı soykırımın" durdurulması çağrısı yaptı.
Rişk, arabulucu ülkelere de "Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasına vurduğu darbeyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaları, Gazze ve bölgedeki yangını körüklemekten Netanyahu'yu sorumlu tutmaları" çağrısında bulundu.
Hamas yetkilisi, İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağını belirterek, "Düşmanın müzakerelerle elde edemediğini, savaş ve yıkımla da başaramayacağını" kaydetti.