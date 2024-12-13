Diddy’nin suç ortağı Jay-Z! Tecavüzden sonra gayrimeşru çocuk

ABD'li iş insanı ve rapçi Jay Z; seks ticareti, insan kaçakçılığı gibi suçlarla yargılanan milyarder rapçi Diddy'nin suç ortağı olmakla suçlanıyor.

Jay Z, Reuters

JAY Z HAKKINDA FLAŞ İDDDİA

Jay-Z, geçen hafta sonu bir genç kıza cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'un eşi olan Jay Z hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Jay Z ve Beyonca, Reuters

DIDDY İLE TECAVÜZ DAVASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Gerçek adı Shawn Carter olan 55 yaşındaki plak şirketinin yöneticisi, Eylül 2000'de Sean "Diddy" Combs ile birlikte 13 yaşındayken bir kadına tecavüz etmekle suçlanarak açılan bir davada adı geçmişti.

Jay Z, son günlerde biyolojik babası olduğunu kanıtlamak için on yıldır mücadele eden Rymir Satterthwaite'in açtığı dava ile karşı karşıya.

Gerçek adı Shawn Carter olan 55 yaşındaki plak şirketinin yöneticisi, Eylül 2000'de Sean “Diddy” Combs ile birlikte 13 yaşındayken bir kadına tecavüz etmekle suçlanarak açılan bir davada adı geçmişti.

BABALIK DAVASINDA HİLE

31 yaşındaki Satterthwaite, Carter'ın hukuk ekibinin daha önceki babalık testi yaptırma girişimleri sırasında hileli davrandığını iddia ediyor.

25 Kasım'da açılan dava, 2012'den 2023'e kadar "mühürlü kayıtlar, haksız yaptırımlar ve yasal işlemlerinin engellenmesini içeren hileli mahkeme eylemleri yoluyla haklarının ihlal edildiğini" savunuyor.

2019'da ölen Wanda, DailyMail.com tarafından elde edilen yeminli ifadesinde Carter ile 1992 yılında, kendisi 16, Carter ise 22 yaşındayken cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.

2019'da ölen Wanda, DailyMail.com tarafından elde edilen yeminli ifadesinde Carter ile 1992 yılında, kendisi 16, Carter ise 22 yaşındayken cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.

GAYRİMEŞRU ÇOCUK İDDİASI

2010 yılında Pennsylvania'daki bir mahkemeden oğlunun gerçek babasının belirlenmesi için her iki erkeğe de babalık testi yapılmasını talep etti.

Test sonuçları Graves'in Rymir'in biyolojik babası olmadığını gösteriyordu.

MAHKEMEDE KOMPLO, SAHTE İMZALAR

Yeni dava, mahkeme sisteminin davacıların temel yasal kayıtlara erişimini engellemek için komplo kurduğunu, kanıt olmadan uygunsuz bir şekilde yaptırım uyguladığını ve temyizlerini engellediğini iddia ediyor.

Aralarında Deborah Silverman Katz, Charles W. Dortch Jr. ve diğerlerinin de bulunduğu çok sayıda hakimin, mülk sahipliğini yanlış beyan ederek ve Carter'ın sahte iddialarına izin vererek dolandırıcılık yaptıkları iddia ediliyor.

Davacılar ayrıca kendilerine defalarca usulüne uygun yargılama hakkı tanınmadığını ve var olmayan susturma emirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulandığını iddia ediyorlar.