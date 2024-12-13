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Yemen'deki Husilerden İsrail'e İHA'lı saldırı!

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimindeki Yasa bölgesi ve güneydeki Askalan kentini insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 18:06 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 18:06
Yemen’deki Husilerden İsrail’e İHA’lı saldırı!

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    İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail'in orta kesimindeki Yasa bölgesi ve güneydeki Askalan kentini İHA'larla hedef aldıklarını belirtti.

    Yemen'deki Husilerden İsrail'e İHA'lı saldırı! (AA)Yemen'deki Husilerden İsrail'e İHA'lı saldırı! (AA)

    İHA'ların hava savunma sistemlerini aşarak hedefine ulaştığını aktaran Seri, Husilerin Irak'taki gruplarla birlikte İsrail'e İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

    Seri, İHA'larla düzenledikleri saldırıların hedeflerine dair detay vermedi.

    Yemen'deki Husilerden İsrail'e İHA'lı saldırı! (AA)Yemen'deki Husilerden İsrail'e İHA'lı saldırı! (AA)

    KIZILDENİZ'DEKİ DURUM NE?
    Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

    Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

    ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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