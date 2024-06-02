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BM Irak misyonu sona eriyor! ABD işgalinden sonra başlamıştı: O tarihte ülkeden ayrılacaklar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak’taki misyonunun sona erdiğini duyurdu. BMGK Irak’taki misyonunun son kez bir yıl süreliğine uzatıldığını ve 2025’te ülkeden ayrılacaklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 12:57 Güncelleme 02 Haziran 2024, 12:57
BM Irak misyonu sona eriyor! ABD işgalinden sonra başlamıştı: O tarihte ülkeden ayrılacaklar

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 2003 yılında ABD öncülüğündeki işgalin Saddam Hüseyin'i devirmesinin ardından kurulan Irak siyasi misyonunu sona erdireceklerini duyurdu.

BM MİSYONU SONA ERİYOR

Saddam Hüseyin'i deviren ABD öncülüğündeki işgalin ardından 2003 yılında Irak'ta yeniden inşa çabalarını koordine etmek için kurulan BM misyonu 2025'te sona erecek.

SON TARİH BELLİ OLDU

Irak hükümeti 8 Mayıs'ta misyonun 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasını istemişti. BMGK'dan gelen karar ile UNAMI olarak bilinen Irak'taki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu'nun görev süresi sın kez uzatılıyor. Irak'taki bütün faaliyetlerin sona ereceği tarih 31 Aralık 2025 olarak bildirildi.

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2 BİN 500 ABD ASKERİ BULUNUYOR

Misyonun kapatılması için kabul edilen kararda, Irak'ın yolsuzlukla mücadele, insan haklarına saygı ve insan haklarının korunması, halka temel hizmetlerin ulaştırılması, istihdam yaratılması ve ekonominin çeşitlendirilmesine yönelik reform çabalarına destek ifade ediliyor. Yaklaşık 2,500 ABD askeri, büyük ölçüde Bağdat ve kuzeydeki askeri tesislerde olmak üzere ülkenin dört bir yanına dağılmış durumda.

Kararda ayrıca UNAMI'nin ülke içinde yerinden edilmiş Iraklıların ve Suriye'dekilerin geri dönüşüne, sağlık ve diğer hizmetlerin sağlanmasına ve ekonomik kalkınmaya yardımcı olması gerektiği belirtiliyor.

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